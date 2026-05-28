Cacen un conductor conduint a 122 km/h en una zona de 30 a Sabadell

La Policia Municipal va instruir diligències judicials a un conductor per circular a una velocitat molt superior a la permesa. L'autor dels fets va ser caçat conduint a 122 km/h en una zona de 30, al carrer de Begoña, al barri del Poblenou i ha estat denunciat pels agents locals. La memòria de la Policia Municipal de l'any 2024 –les últimes dades recollides– asseguren que es van realitzar un total de 470 procediments relacionats amb delictes contra la seguretat del trànsit, de les quals vuit van ser per conduir a una velocitat penalment punible. A banda d'això, durant tot l'any es van emetre 9.454 denúncies mitjançant els radars col·locats a diversos punts de la ciutat.
Durant el cap de setmana, la Policia Municipal també va detectar quatre casos de conducció sota els efectes de l’alcohol en diferents punts de la ciutat. El cas més greu va tenir lloc aquest diumenge a les 21:57 h al carrer de Goya, al barri de Campoamor, quan un conductor va donar un resultat d’1,29 mg/l a la prova d’alcoholèmia, més de cinc vegades per sobre de la taxa màxima permesa, fixada en 0,25 mg/l. A banda d'això, hi va haver tres incidents més: el primer va tenir lloc dissabte 23 de maig al carrer de Brujas, al Centre, on un conductor va donar un resultat de 0,81 mg/l a la prova d’alcoholèmia. Ja durant la matinada de dilluns, cap a la 1 h, un altre conductor va ser interceptat a la plaça de Margarida Xirgu, al barri de Campoamor, amb una taxa de 0,85 mg/l. Hores més tard, a les 4.44 h, un tercer conductor va ser denunciat al carrer de Bernat Rocabertí, al barri de Gràcia, després de registrar 0,88 mg/l d’alcohol en aire espirat. En tots tres casos, els agents van instruir diligències judicials per conduir amb una taxa molt superior a la permesa.