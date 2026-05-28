Premien un projecte de l'Institut Ca n'Oriac de Sabadell: "Volia ser una idea trencadora"

L’institut Ca n’Oriac de Sabadell ha estat guardonat amb un dels premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla en la categoria d’Experiències, un reconeixement dotat amb 600 euros que posa en valor projectes educatius innovadors desenvolupats als centres.
El projecte premiat porta per títol ‘Fúria’ i s’emmarca dins dels projectes transversals que el centre desenvolupa cada curs durant els últims dies del trimestre de desembre. Aquesta iniciativa implica tot l’alumnat d’ESO, i gira al voltant d’un eix temàtic comú.
“Volíem treballar el sentiment de comunitat i la identitat cultural que arrosseguem les persones, perquè conviuen moltes realitats i cultures diferents a l’institut”, explica el director del centre, Marçal Botey, que afegeix que el nom del projecte, també volia ser un element simbòlic i trencador per generar reflexió.
Un dels elements més destacats ha estat la creació d’onze capgrossos per part de l’alumnat de 2n d’ESO, dissenyats en grup i concebuts amb la voluntat de traspassar les parets del centre i tenir presència a la ciutat.
Col·laboració d'entitats de barri
El projecte ha comptat també amb la col·laboració d’entitats del teixit cultural de Sabadell, com els Gegants de la Concòrdia o l’Animalada, a més de la participació habitual de col·lectius com les Bruixes del Nord. En aquest sentit, la direcció destaca la voluntat d’anar un pas més enllà i consolidar aquests projectes com a experiències amb projecció fora del centre educatiu.
No és el primer reconeixement que rep el centre. L’institut ja va ser distingit en una edició passada amb el premi Baldiri Reixac a l’Escola Transformadora, dotat amb 4.500 euros, pel projecte Escèniques, que va impulsar la cocreació d’una peça artística amb alumnat de 4t d’ESO i la programació de residències artístiques en col·laboració amb laSala.