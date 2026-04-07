Comencen les obres per construir el nou edifici de l’estació de Montcada-Bifurcació

La construcció del nou edifici de l’estació de Montcada-Bifurcació, que substituirà l’actual i tindrà una superfície de 600 metres quadrats, han començat aquest dimarts amb els primers treballs previs. Tal com han precisat des del consistori, les obres provocaran afectacions en el recorregut dels vianants i en les places d’estacionament mentre duri la intervenció. Les tasques d'aquesta segona fase, amb una durada prevista de 16 mesos, obliguen a inhabilitar l'aparcament a la zona més pròxima a l’edifici de l’estació i als dos costats de la vorera del primer tram del carrer de Bateria, des de la confluència amb el carrer Bifurcació. Tampoc es podrà fer servir l’espai d’aparcament de terra que hi ha en l'indret. Pel que fa als vianants, hauran de fer un recorregut alternatiu, degudament senyalitzat, per accedir a l’estació. De moment, no hi haurà afectacions al Bicibox i els contenidors d’escombraries soterrats continuaran en funcionament fins a la instal·lació d’uns contenidors provisionals en superfície. Aquests treballs també comportaran la reubicació del menjador de gats a la zona.
L'octubre passat, el Ministeri de Transports va adjudicar per 7 milions d’euros, a través d’Adif, un contracte per a la construcció del nou edifici de viatgers de l’estació. Una actuació que ha de completar les obres de remodelació integral de la infraestructura, en un projecte que ha de transformar la zona de Can Sant Joan. L’obra adjudicada inclou els acabats arquitectònics i les instal·lacions tant del pas inferior, que comptarà amb ascensors, com de les andanes. Associat al contracte d’execució d’obres, també es van licitar els serveis de consultoria i assistència per al control dels treballs per 1,4 milions. El desplegament global preveia uns tres anys d'actuacions en dues fases. L’objectiu és doble: incrementar la capacitat de la infraestructura de les línies R3, R4, R7 i R12 i eliminar les barreres arquitectòniques, una reivindicació històrica al barri.