Compte enrere per a l'enderroc del Mercat de Campoamor: les obres arrencaran aquesta setmana

El vell Mercat de Campoamor aviat serà història. Aquesta setmana comencen els treballs d'enderroc de l'antic equipament, un pas que marcarà l'inici visible de la construcció del nou mercat, un projecte llargament reivindicat al barri. Segons ha informat l'Ajuntament, les tasques d'enderroc es prolongaran previsiblement fins a mitjans de setembre. Durant aquest període no es preveuen talls de trànsit ni afectacions directes per al veïnat.
Un cop desaparegui l'antic edifici, es donarà pas a la construcció d'un nou equipament que combinarà activitat comercial i usos veïnals. El projecte inclou un supermercat d'uns 1.180 metres quadrats de superfície de venda, amb seccions de forn de pa, peixateria, carnisseria-xarcuteria i fruiteria, a més de les dependències logístiques necessàries. L'accés principal serà des de la nova plaça que es crearà al carrer dels Reis Catòlics. L'edifici també incorporarà diversos locals comercials amb façana al carrer de Concha Espina i espais d'exposició. Una altra de les peces destacades del projecte serà el nou espai destinat a les entitats del barri, que disposarà d'oficines, un auditori, una sala de reunions i zones d'emmagatzematge. A sota de l'edifici es construirà un aparcament soterrani amb prop d'un centenar de places destinades als clients del futur supermercat.
La construcció de l'immoble anirà a càrrec del concessionari que explotarà aquest establiment comercial i el projecte s'emmarca en la transformació urbanística que s'està impulsant a la zona sud de Sabadell –també amb el projecte dels Jardins del sud–, amb una inversió global superior als 5,2 milions d'euros.
Un edifici més eficient
El nou mercat també incorporarà mesures per reduir l'impacte ambiental i millorar l'eficiència energètica. Entre les actuacions previstes hi ha un millor aïllament tèrmic, sistemes per minimitzar la incidència del sol a l'interior, una coberta parcialment enjardinada —que ocuparà aproximadament un 7% de la superfície—, plaques fotovoltaiques i un sistema de recollida d'aigües pluvials. La vegetació també tindrà protagonisme a les façanes est i oest de l'edifici. La renovació del mercat s'acompanya d'altres actuacions que ja s'han executat als voltants. Entre elles destaca l'asfaltatge de l'aparcament situat entre el mercat i el Centre d'Atenció Primària, que ja està operatiu amb 29 places per a vehicles, incloses dues reservades per a persones amb mobilitat reduïda i dues més destinades a vehicles assistencials i ambulàncies.
A més, en els darrers mesos també s'ha reordenat el carrer de Diego Almagro, que ha passat a tenir un únic sentit de circulació. Aquesta modificació ha permès habilitar 22 noves places d'aparcament en semibateria, amb l'objectiu de millorar la mobilitat i l'accessibilitat de l'entorn.