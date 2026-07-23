ARA A PORTADA
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Sabadell Les queixes per l'espai públic, més de la meitat dels casos en mans del síndic Marta Ordóñez
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Sabadell Josep Escartín (síndic): “No podem demonitzar l’oci nocturn; si no, fa la sensació que això és el ‘Far West’” Marta Ordóñez
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Montcada i Reixac Canvis al servei de Rodalies per l'esfondrament entre Montcada i Sant Andreu Redacció
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FOTOS | Quatre ferits en un incendi a un àtic del centre de Sabadell
Sabadell
Dos operaris que treballaven en l'indret haurien iniciat les tasques d'extinció i han hagut d'ingressar al Taulí