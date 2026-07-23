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FOTOS | Quatre ferits en un incendi a un àtic del centre de Sabadell

Sabadell

Dos operaris que treballaven en l'indret haurien iniciat les tasques d'extinció i han hagut d'ingressar al Taulí

  • Incendi en un àtic a Sabadell -
Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 14:18

Quatre persones han hagut de ser traslladades a l'hospital Taulí per un incendi en un àtic a Sabadell. L'avís ha arribat pocs minuts abans de la una del migdia, per un foc originat al carrer de la Unió, a tocar del de Calderón, al Centre. Fins al lloc s'han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, a més d'ambulàncies del SEM, Policia Local i Mossos d'Esquadra. El desplegament ha generat una gran expectació veïnal i moments de tensió. En arribar els cossos d'emergències, el fum inundava diverses zones del bloc, d'unes sis plantes. Segons precisen fonts oficials, dos operaris que treballaven amb tela asfàltica en l'indret haurien iniciat les tasques d'extinció abans de l'arribada dels bombers. Són dos dels traslladats al Taulí, a més de dos veïns més, també per inhalació de fum. 

Com a conseqüència del foc, ha cremat completament un sofà de l'immoble, on també s'han produït altres afectacions materials. Afortunadament, s'han pogut apagar les flames minuts després i no hi ha incidències en altres pisos de l'edifici. L'ensurt ha estat majúscul.

  • Incendi en un àtic a Sabadell
  • Incendi en un àtic a Sabadell
  • Incendi en un àtic a Sabadell
  • Incendi en un àtic a Sabadell
  • Incendi en un àtic a Sabadell
  • Incendi en un àtic a Sabadell

 

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