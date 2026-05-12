Suu desembarca amb 'A solas' al TMC

El Teatre Municipal Cooperativa (TMC) de Barberà continua el curs amb un dels plats forts de la programació. Dissabte (20 h), l'equipament acull un nou espectacle de la temporada d'arts escèniques amb el concert de l'artista Suu, que arriba per interpretar les seves cançons més conegudes en el marc de la seva gira 'A solas'. La cantant s'ha posicionat com una de les grans abanderades del pop femení de l’escena catalana i estatal, amb més de 400 concerts des de l'inici de la seva carrera musical.
Les entrades, a partir de 16 euros, es podran adquirir en línia a través de la pàgina web, i presencialment a la taquilla del TMC de dilluns a divendres, en horari de 10.30 a 12.30 hores i de 17.30 a 19.30 hores, i dues hores abans de l'inici de cada espectacle.
Amb 18 anys, Suu va llançar l'any 2018 l'àlbum Natural i va rebre el premi Enderrock a millor artista revelació. El gener de 2020 va treure Ventura, el seu segon àlbum. L'any 2020, durant la pandèmia, va publicar el seu primer llibre de poemes i microrelats, Fauna o amor. L'abril de 2022 va publicar el seu tercer disc Karaoke, tot fent una referència a l'entreteniment en grup on es canta sobre una música enregistrada i que es va fer popular a les dècades del 1980 i 1990. El 14 de febrer de 2025, va publicar el seu quart disc anomenat Material sensible. El disc es compon de dotze temes de pop que relaten el seu pas de la intensitat de la primera joventut a una calma més adulta.