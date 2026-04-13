Obres en un dels "punts negres" del Ripoll

L'entorn del Ripoll s'ha sotmès aquest 2026 a un seguit d'obres per convertir el riu en un nexe d'unió entre els sis municipis vallesans que travessa. Els treballs, que van començar el gener passat a Sant Llorenç Savall, arribaran al Besòs, a Montcada i Reixac, amb un calendari previst que ens situa a les portes de l'estiu. Una de les intervencions més remarcables del projecte apuntava a Barberà, en un dels "punts negres" del recorregut. La transformació en aquest tram comença a prendre forma sobre el terreny, amb tasques que ja estan en marxa. La construcció d’un gual transitable per a ciclistes i vianants al riu ja han començat. Coincidint amb l’inici dels treballs, el president del Consell Comarcal, Xavier Garcés, ha visitat recentment l’àmbit d’actuació per conèixer l’estat d’execució i reivindicar un moviment clau per millorar la connectivitat i la seguretat dels usuaris del camí fluvial.
El projecte es desenvolupa en un indret on actualment el trajecte queda interromput, a l’alçada de la carretera B-140, obligant els usuaris del camí a creuar de manera insegura pel voral del pont. Quan el gual sigui transitable, es podrà caminar i anar en bicicleta de manera continuada, sense abandonar la llera del riu. "Treballarem per fer-hi un element que doni molta més fluïdesa i eviti el risc", sintetitzava sobre la infraestructura la cap dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, Natàlia Tierno, fa uns mesos al Diari.
L’actuació contempla diverses accions. D’una banda, es crearà un accés al marge dret aigües amunt del pont, mitjançant un espai interior a l’endegament que permetrà descendir a la llera amb unes escales de pendent suau, que incorporaran una rampa lateral per facilitar el pas de bicicletes. D’altra banda, el traçat del camí s’adaptarà a la geometria existent a la llera i a les terrasses, situant-se aigües avall del pont. El creuament del riu es farà a través d’un gual de pintes, complementat amb un pas de pedra per als vianants. També es preveu la construcció d’escales al marge esquerre.
Des del Consell Comarcal mantenen que en un territori com el Vallès Occidental, on conviuen espais naturals amb àrees urbanes densament poblades, el desenvolupament d’aquestes infraestructures esdevé clau per avançar cap a un "model de mobilitat més equilibrat, eficient i respectuós amb l’entorn". Les obres d’aquesta actuació en concret tenen un pressupost de 395.327,69 euros. Tot plegat forma part del projecte “El riu teixint fils de vida”, que s’emmarca en els Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) finançat amb Fons Next Generation i en aquest cas també compta amb finançament de l’Ajuntament de Barberà. "És un projecte ambiciós perquè treballa per la continuïtat de tot el camí", deia Tierno. El repte és finalitzar les taques al llarg del mes de juny.