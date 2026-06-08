Les obres de l’Artèxtil, previstes per aquest estiu

Les obres de rehabilitació i reforma de l’Artèxtil per convertir l’antiga fàbrica en el Campus de Ciències de la Vida i la Salut començaran aquest estiu, asseguren fonts de la UAB. L’objectiu és oferir 75 places a partir del curs 2027-2028 –ja es veurà, segons al calendari, si des del principi de curs o durant el seu desenvolupament–.
El campus permetrà ampliar les places del grau d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona i la previsió és que l’inici dels treballs sigui en els pròxims mesos. El projecte està tancat des de fa temps i des de l’Autònoma apunten que està tot a punt perquè quan rebin la llicència d’obres per part de l’Ajuntament de Sabadell puguin signar el contracte d’obres i que aquestes comencin. Però tots els tràmits tenen els seus terminis i, per això, les mateixes veus no especulen si ja hi haurà moviment d’obres al juliol, l’agost o al setembre. “Estem en termini, [l’inici] serà aquest estiu”, remarquen des de la universitat. Fonts del consistori també confirmen que està previst que la llicència d’obres s’aprovi en una de les pròximes juntes de govern local, que se celebra setmanalment en dilluns. L’Ajuntament aporta quatre milions d’euros al projecte i la cessió gratuïta de l’edifici durant 50 anys . La previsió, a falta de definir-se finalment, és que el pressupost acabi superant els 5,7 milions d’euros pressupostats fa un parell d’anys.
En la creació del Campus de Ciències de la Vida i la Salut també hi participen l’hospital Parc Taulí i l’Escola Superior de Disseny (ESDI). L’Artèxtil és un edifici històric, de 1941 i obra de Santiago Casulleras, i protegit. La transformació urbanística que ha sofert en els darrers anys ja s’ha materialitzat en la construcció de tres nous edificis d’una promoció immobiliària amb 82 habitatges i una nova plaça. A l’altra banda, es manté part de l’antiga fàbrica, un espai d’uns 8.000 metres quadrats, uns 2.800 dels quals ocuparà la part d’infermeria i no es descarta traslladar-hi altres estudis com els de Medicina.