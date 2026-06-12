Barberà estrena la nova pista d'atletisme: "És un dia històric per a la ciutat"

Barberà ja pot lluir amb orgull la renovada pista d'atletisme. Les instal·lacions de la IEM Can Llobet han estat sotmeses a una reforma que ha de modernitzar l'equipament esportiu, després d'una inversió al voltant d'un milió i mig d'euros per executar uns treballs iniciats aquest 2026. Una àmplia representació d'entitats esportives –entre les quals la Unió Atlètica Barberà, el club d'escacs, hoquei, rookies o la Romànica de futbol– han estat presents en la jornada d'inauguració, presidida per l'alcalde Xavier Garcés. El batlle, acompanyat d'una àmplia comitiva de regidors, ha fet de mestre de cerimònies en la benvinguda a la delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
La responsable de l'executiu presidit per Salvador Illa ha destacat el pas endavant en l'espai, felicitant l'equip de govern local per una aposta clara per l'esport. La intervenció permetrà tenir "pistes homologades, que compleixen els estàndards" per a competicions de prestigi al més alt nivell. "Una font d'inspiració", ha dit Díaz, per als joves que comencen la seva trajectòria i es calcen per primera vegada les sabatilles. Per la seva banda, Garcés ha reivindicat que s'està posant l'atletisme "a l'abast de tothom", consolidant les bases d'una educació física accessible. "Són unes pistes obertes a la ciutadania", ha dit, destacant la creació de les graderies o la instal·lació de les porteries de futbol americà. "És un dia històric per a la ciutat", deia. En la mateixa línia, la regidora d'Esports, Susana González, ha celebrat el "compromís col·lectiu amb l'esport, la convivència i la salut", donant resposta a necessitats de clubs, centres educatius i veïns: "Invertir en esports és fer-ho en qualitat de vida". L'estrena ha deixat un moment divertit quan Díaz i Garcés s'han atrevit fins i tot a córrer una volta sencera a la pista, demostrant el seu bon estat físic.
La pista d’atletisme de la IEM Can Llobet estrenarà oficialment la seva nova imatge aquest dissabte amb una festa grossa oberta al públic general. Les activitats es desenvoluparan de 17.30 a 20 h i permetran descobrir els espais remodelats i el nou material esportiu incorporat a l’equipament. La jornada inclourà activitats lúdiques i esportives adreçades a tota la família, amb propostes pensades per fomentar la participació, l’activitat física i la convivència. Entre les cites programades hi haurà la Milla, una cursa popular en diferents categories d’edat que requereix inscripció prèvia. També s’organitzaran diverses activitats sense inscripció, com ara un tres en ratlla, salts, curses de relleus, reptes de coordinació, salts atlètics i proves de llançament.
Tot i la celebració de la festa inaugural, els usuaris de la IEM Can Llobet ja han pogut fer ús de la pista d’atletisme per a la pràctica esportiva en els últims dies. Les obres de remodelació, iniciades a principis del mes de gener, han permès transformar aquest espai esportiu per adaptar-lo als estàndards actuals de qualitat, seguretat i homologació esportiva. Amb aquesta actuació, Barberà vol fer un nou salt per garantir la qualitat de les instal·lacions esportives municipals i oferir espais adequats tant per a la pràctica de l’activitat física com per a la competició.