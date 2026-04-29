Vallès

Retards a la línia R4 de Rodalies per una incidència tècnica

Es preveu que el temps d'espera superi el quart d'hora

Publicat el 29 d’abril de 2026 a les 09:56
Actualitzat el 29 d’abril de 2026 a les 09:58

La línia R4 del servei de Rodalies pateix demores d'aproximadament 20 minuts de mitjana en el seu servei a causa d'una incidència que els tècnics ja s'ha pogut resoldre, segons expliquen des del compte oficial d'X de Rodalies. L'incident ha tingut lloc entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei a primera hora d'aquest matí. Els tècnics de l'operadora responsable han treballat en l'incident i, tot i que ja l'han pogut solucionar, els combois encara arrosseguen retards causats per aquests talls. Diversos usuaris han emès les seves queixes, farts dels retards que tenen "cada dia", com assegura un d'ells. 

En la darrera setmana hi ha hagut dos incidents destacables a la mateixa línia. El primer va tenir lloc la setmana passada a Castellbisbal, quan van trobar un cos sense vida a la zona de vies després que, presumptament, morís electrocutat mentre robava el coure del cablejat. En el segon succés, aquest dilluns passat a la matinada, es va suspendre la circulació entre Sabadell sud i Terrassa per l'atropellament d'una altra persona que va creuar en un punt de pas no autoritzat, segons fonts d'Adif. Protecció Civil va activar la prealerta del pla d'emergències Ferrocat i Renfe va gestionar un servei alternatiu per carretera mentre hi va haver el servei interromput.

