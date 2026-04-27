Castellar del Vallès

Ja hi ha data per a la desena edició del CorreTapa a Castellar

La cita gastronòmica durarà quatre dies i arriba amb algunes novetats respecte a anteriors edicions

Publicat el 27 d’abril de 2026 a les 14:44

És una de les cites gastronòmiques marcades en vermell en el calendari de Castellar. Un any més, i ja en van deu, l'arribada del bon temps portarà quatre jornades consecutives de degustacions culinàries als carrers. La 10a edició del CorreTapa tindrà lloc del dimecres 3 al dissabte 6 de juny de 2026. Després de l’èxit assolit l'any passat, amb una quarantena d’establiments participants i més de 33.000 tapes servides, aquest esdeveniment repeteix el format i obre el període d’inscripcions (amb participació gratuïta per als restaurants) fins al 8 de maig del 2026.

Com és habitual, en els quatre dies de CorreTapa, les persones tasta­dores són convidades a visitar els diferents locals gastronòmics participants per degustar les propostes culinàries (juntament amb la beguda), que en aquesta edició tindran un preu de 4,5 euros, i a votar les seves propostes preferides. Per evitar aglomeracions i facilitar l’organització i la gestió de ser­vei als comerços, s’habilitaran espais exteriors a la via pública en els locals participants que no disposin d’espai propi. D’aquesta manera, els participants podran demanar i degustar la tapa sense haver d’interrompre l’activitat habitual de cada establiment gastronòmic.

L’horari del CorreTapa es limita al vespre dels quatre dies con­secutius, de manera que cada local establirà el seu horari concret a partir de les 18 hores, de dimecres a dissabte. Com en les darreres edicions, la informació sobre les diverses propostes culinàries, horaris, mapa de situació i organització de l’esdeveniment es podrà con­sultar en els programes de mà, disponibles en els establiments participants a partir del primer dia de CorreTapa, i en format digital, accessible des d’un codi QR publicat als cartells de cada establiment. A més, la informa­ció estarà disponible a les xarxes socials oficials de l’esdeveniment.

7.000 gots reutilitzables gratuïts

Enguany, es facilitaran fins a 7.000 gots reutilitzables destinats ínte­grament a l’activitat, organitzada per l’Ajuntament amb la dinamització de Ielou Comunicació i el suport de la Diputació de Barcelona. Tots els equipaments que en formin part disposaran d’exemplars dels nous gots reutilitzables amb la marca Fem Castellar per oferir-los gratuïtament a partir del 3 de juny i fins a exhaurir existències. Així, el consistori pretén reduir la petjada mediambiental arran de l’ús d’envasos d’un sol ús i també la despesa econòmica dels establiments gastronòmics en l’adquisició del material compostable necessari per a dur a terme l’activitat. 

La iniciativa premia tant la par­ticipació de la ciutadania com l’adhesió dels establiments participants a través de concursos i diferents premis. D’una banda, se sortejarà un àpat per a dues persones per valor de 60 euros en qualsevol dels establiments que participaran en l’edició d’enguany. El sorteig es farà entre totes les butlletes de votació dipositades per la ciutadania a les urnes que es trobaran als establiments participants. Per tal que les butlletes siguin vàlides, caldrà aconseguir fins a cinc segells d’establiments diferents, omplir correctament les dades personals i votar “la millor tapa 2026”. La participació és oberta a persones majors de 18 anys.

D’altra banda, les propostes dels establiments gastronòmics participants podran optar a diversos reconeixements: el Premi Popular 2026 (atorgat per la ciutadania a través del seu vot en les butlletes), el Premi del Jurat a la Millor Tapa Salada 2026 i el Premi del Jurat a la Millor Tapa Dolça 2026, que atorgarà el jurat d’enguany. El jurat, format per diverses persones professionals i/o vincula­des al sector de la restauració, no participants en l’edició d’enguany, determinarà la seva elecció a partir de la mitjana de puntuacions en diverses categories (creativitat, sabor, presentació i qualitat del servei). Pel que fa al Premi Popular, l’elecció resultarà de la mitjana de tots els vots emesos dels tastadors i tastadores majors de 18 anys a través de les clàssiques butlletes dipositades a les ur­nes.

