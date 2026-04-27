Ja hi ha data per a la desena edició del CorreTapa a Castellar

És una de les cites gastronòmiques marcades en vermell en el calendari de Castellar. Un any més, i ja en van deu, l'arribada del bon temps portarà quatre jornades consecutives de degustacions culinàries als carrers. La 10a edició del CorreTapa tindrà lloc del dimecres 3 al dissabte 6 de juny de 2026. Després de l’èxit assolit l'any passat, amb una quarantena d’establiments participants i més de 33.000 tapes servides, aquest esdeveniment repeteix el format i obre el període d’inscripcions (amb participació gratuïta per als restaurants) fins al 8 de maig del 2026.
Com és habitual, en els quatre dies de CorreTapa, les persones tastadores són convidades a visitar els diferents locals gastronòmics participants per degustar les propostes culinàries (juntament amb la beguda), que en aquesta edició tindran un preu de 4,5 euros, i a votar les seves propostes preferides. Per evitar aglomeracions i facilitar l’organització i la gestió de servei als comerços, s’habilitaran espais exteriors a la via pública en els locals participants que no disposin d’espai propi. D’aquesta manera, els participants podran demanar i degustar la tapa sense haver d’interrompre l’activitat habitual de cada establiment gastronòmic.
L’horari del CorreTapa es limita al vespre dels quatre dies consecutius, de manera que cada local establirà el seu horari concret a partir de les 18 hores, de dimecres a dissabte. Com en les darreres edicions, la informació sobre les diverses propostes culinàries, horaris, mapa de situació i organització de l’esdeveniment es podrà consultar en els programes de mà, disponibles en els establiments participants a partir del primer dia de CorreTapa, i en format digital, accessible des d’un codi QR publicat als cartells de cada establiment. A més, la informació estarà disponible a les xarxes socials oficials de l’esdeveniment.
7.000 gots reutilitzables gratuïts
Enguany, es facilitaran fins a 7.000 gots reutilitzables destinats íntegrament a l’activitat, organitzada per l’Ajuntament amb la dinamització de Ielou Comunicació i el suport de la Diputació de Barcelona. Tots els equipaments que en formin part disposaran d’exemplars dels nous gots reutilitzables amb la marca Fem Castellar per oferir-los gratuïtament a partir del 3 de juny i fins a exhaurir existències. Així, el consistori pretén reduir la petjada mediambiental arran de l’ús d’envasos d’un sol ús i també la despesa econòmica dels establiments gastronòmics en l’adquisició del material compostable necessari per a dur a terme l’activitat.
La iniciativa premia tant la participació de la ciutadania com l’adhesió dels establiments participants a través de concursos i diferents premis. D’una banda, se sortejarà un àpat per a dues persones per valor de 60 euros en qualsevol dels establiments que participaran en l’edició d’enguany. El sorteig es farà entre totes les butlletes de votació dipositades per la ciutadania a les urnes que es trobaran als establiments participants. Per tal que les butlletes siguin vàlides, caldrà aconseguir fins a cinc segells d’establiments diferents, omplir correctament les dades personals i votar “la millor tapa 2026”. La participació és oberta a persones majors de 18 anys.
D’altra banda, les propostes dels establiments gastronòmics participants podran optar a diversos reconeixements: el Premi Popular 2026 (atorgat per la ciutadania a través del seu vot en les butlletes), el Premi del Jurat a la Millor Tapa Salada 2026 i el Premi del Jurat a la Millor Tapa Dolça 2026, que atorgarà el jurat d’enguany. El jurat, format per diverses persones professionals i/o vinculades al sector de la restauració, no participants en l’edició d’enguany, determinarà la seva elecció a partir de la mitjana de puntuacions en diverses categories (creativitat, sabor, presentació i qualitat del servei). Pel que fa al Premi Popular, l’elecció resultarà de la mitjana de tots els vots emesos dels tastadors i tastadores majors de 18 anys a través de les clàssiques butlletes dipositades a les urnes.