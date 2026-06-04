Una topada entre dos vehicles provoca una llarga cua a la carretera entre Castellar i Sabadell

Un accident de trànsit ha provocat a primera hora d'aquest dijous problemes en la xarxa viària que connecta Castellar del Vallès i Sabadell. El succés ha tingut lloc minuts després de les vuit, quan dos vehicles han topat per encalç a tocar de l'última rotonda de la B-124 en direcció a la capital vallesana. Els dos turismes han quedat al mig de la carretera, provocant afectacions en la circulació habitual en ambdós sentits. La Policia Local s'ha desplaçat ràpidament fins a l'indret. Un dels conductors ha resultat ferit lleu i l'altre ha resultat il·lès. L'incident s'ha produït a les 8.24 h, al punt quilomètric 5,2. Cap a les nou, el trànsit ha quedat restablert.\r\n