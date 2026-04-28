Jaume Barberà, premi Mussol 2026: "Soc fill de Sabadell i gendre de Sant Quirze"

La Patronal de Sant Quirze es va omplir divendres passat per acollir el lliurament institucional dels premis Mussol i Mussolada 2026. Tal com havia aprovat el ple i va anunciar l’Ajuntament, els guardons han recaigut en l’historiador, escriptor i col·laborador del Diari de Sabadell, Jaume Barberà, i en la Societat Coral Il·lustració Artística, que commemora enguany el seu 125è aniversari. L’alcaldessa Elisabeth Oliveras va lliurar els reconeixements a totes dues figures. Lourdes Espinal va recollir la Mussolada oferint al públic un repàs a la trajectòria de l’entitat, que, malgrat el pas del temps, continua sent un referent cultural al municipi. L’acte va comptar amb l’acompanyament musical del cantautor valencià Andreu Valor.
Durant la cita, Jaume Barberà va reivindicar la vida associativa i social del poble. "Sempre dic que jo soc fill de Sabadell i gendre de Sant Quirze. Fa 52 anys que hi visc i és un honor rebre aquesta distinció", explica al Diari l'historiador. En aquest sentit, destaca la seva participació en diversos llibres, desenterrant la història i fent aportacions en diferents treballs vinculats a entitats com el Club Excursionista, l'Ateneu del Món o Tocats per la cultura. Mèrits que li han valgut el premi. "Ho vaig agrair perquè els primers articles que vaig fer els vaig publicar aquí a Sant Quirze", precisa, orgullós dels col·lectius que van proposar el seu nom com a Mussol de l'any. En recollir el guardó, Barberà va oferir una xerrada sobre alguns aspectes destacats del municipi i la relació de la ciutadania amb el seu entorn, així com la transformació paisatgística de la localitat.
El comunicador celebra haver compartit protagonisme en la gala amb l'entitat més antiga de Sant Quirze, entre més de 150 associacions de tota mena. "Estem molt satisfets i amb moltes ganes de continuar aquesta tasca. No sé si 125 anys més, però, mentre hi siguem, continuarem fent coses", riu Lourdes Garcia Espinal, directora de la Coral. La seva mare va donar context històric, repassant una trajectòria iniciada el 1901, quan van començar els primers Cors de Clavé. "La coral cobria les necessitats que sorgien: biblioteca, club excursionista, club de fotografia... El moviment associatiu es basava en l'existència de la coral", manifesta sobre el rol en la societat santquirzenca de l'època.
Amb la irrupció de nous col·lectius, la societat s'ha enfocat a l'organització de concerts, fomentant la col·laboració amb la resta d'entitats. Dissabte, en el Mostrem, en va ser l'enèsim exemple. "Aquest curs serà un any de molta activitat per celebrar el 125è aniversari. La creació d'una sardana per donar la benvinguda als nous gegants del poble és el tret de sortida i fil conductor", avisa Garcia sobre una agenda farcida. L'últim trimestre de l'any, hi ha previst un concert de gran format, reforçant els lligams amb el món cultural local. "L'activitat es multiplica. Hi haurà molts concerts", reitera, agraint al poble pel suport i el reconeixement per esdevenir la Mussolada. "A la Coral han passat generacions i generacions de cantaires, i el premi és per a tothom. Dels que hi van ser i dels que hi són, formant part del grup", tanca.