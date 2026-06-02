Setmana gran per a la gastronomia vallesana

La gastronomia és un dels grans eixos en la societat vallesana. N'ha estat un exemple la celebració de la 14a edició de la Ruta de la Tapa a Barberà. Però no és una iniciativa aïllada. De fet, el calendari és ple de dates que permeten reivindicar la força de la restauració local. Dues d'aquestes cites tenen lloc aquesta setmana a Castellar i Sant Quirze.
La 10a edició del CorreTapa arrenca aquest dimecres i s'allargarà fins dissabte a Castellar. Després de l’èxit assolit l'any passat, amb més de 33.000 tapes servides, l'esdeveniment repeteix el format. Com és habitual, en els quatre dies, les persones tastadores són convidades a visitar els 36 locals gastronòmics participants per degustar les propostes culinàries (juntament amb la beguda), que en aquesta edició tindran un preu de 4,5 euros, i a votar les seves propostes preferides. Per evitar aglomeracions i facilitar l’organització i la gestió de servei als comerços, s’habilitaran espais exteriors a la via pública en els locals participants que no disposin d’espai propi. D’aquesta manera, els participants podran demanar i degustar la tapa sense haver d’interrompre l’activitat habitual de cada establiment gastronòmic.
A Sant Quirze, des de dimarts i fins al dia 7, el municipi torna a vibrar amb una de les cites més esperades del calendari local: la Mostra Gastronòmica i Market Tasta SQV 2026. Durant sis dies, espais emblemàtics com el Parc de les Morisques es transformaran en escenaris plens de sabor, productes i serveis de qualitat, música i experiències úniques que conviden a gaudir amb tots els sentits. El tret de sortida arriba dimarts i dimecres amb els tastos de vins al pati de la Casa Pintor Vila Puig. La programació continua dijous a la Masia Can Barra amb un únic tast pedagògic guiat de vins i cava en format educatiu i amb inscripció prèvia. A partir del vespre, l’espai s’obrirà al públic amb una àmplia zona de degustació de vins, caves i gastronomia local, en un ambient festiu amb música en directe.
El cap de setmana marcarà el punt àlgid amb els tradicionals sopars Tasta SQV, divendres i dissabte al Parc de les Morisques. Restauradors locals oferiran una gran varietat de plats, des de tapes clàssiques fins a propostes innovadores, en un entorn vibrant amb actuacions musicals de grups emergents i formacions locals. A més, dissabte, a partir de les 17 h a la tarda, el parc acollirà el Market Tasta, una mostra dinàmica del comerç local amb productes, serveis i activitats per a tots els públics. La setmana culminarà diumenge amb els Vermuts Tasta SQV, una iniciativa que aposta pel format diürn. Els establiments participants oferiran propostes gastronòmiques adaptades al vermut, amb música en directe.