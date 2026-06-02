Transformar els fangs en energia renovable: la depuradora de Castellar fa un salt amb la producció de biogàs

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Castellar ha sumat una nova zona per a la producció de biogàs. Així, la planta permet transformar els fangs generats durant el procés de sanejament en energia renovable per a l’autoconsum del mateix equipament, millorant l'eficiència. Fins ara, aquests residus es destinaven a compostatge. Amb el nou sistema de digestió anaeròbia, se’n redueix la producció en un 35% i es facilita el seu ús posterior com a adob agrícola. Tot plegat, suposarà una reducció en la producció de fangs d'unes 500 tones anuals. La cúpula generarà anualment prop de 189.764 Nm3 de biogàs, fet que facilitarà la producció de 375.732 KWh d’energia elèctrica i contribuirà a reduir-ne el consum d’energia elèctrica externa en prop d'un 41%. L'actuació també comporta una reducció estimada d’emissions de 43,45 tones anuals de CO2 equivalent.
Les obres, iniciades per Sorigué el novembre del 2024, van finalitzar el desembre passat. Des de llavors, les instal·lacions ubicades en els terrenys entre la urbanització de Can Font i el polígon industrial de Can Carner ha operat amb el nou element de gestió. El cost total de les actuacions ha estat de 2.122.634 euros, amb una subvenció de 105.570 euros aportada pels Next Generation. La resta del desembors –el gran gruix de la inversió– ha anat a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) mitjançant un conveni de finançament específic establert amb el Consorci Besòs Tordera, que gestiona la planta.
D'aquesta manera, l'EDAR castellarenca incorpora tecnologia desenvolupada en altres centres com el de Granollers o Sant Celoni, també gestionats pel Consorci Besòs Tordera. De fet, la intervenció forma part del Programa Biogàs, impulsat per l’IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia) amb fons europeus, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquest context, el Consorci va rebre l’any 2023 una subvenció de més d’un milió d’euros per impulsar projectes destinats a implementar o incrementar la producció d’energia renovable que ja han arribat als tres municipis vallesans. En conjunt, les actuacions dutes a terme a les tres EDAR permeten assolir un estalvi màxim estimat de 4,5 milions de kWh l’any —l’equivalent al consum elèctric d’un municipi d’uns 1.500 habitants— i una reducció d’emissions anuals de fins a 1.897 tones de CO2 equivalent.
La setmana passada, va tenir lloc una visita institucional a Castellar amb la presència d’Óscar Sierra, president del Consorci Besòs Tordera; Yolanda Rivera, alcaldessa de Castellar; i altres representants i tècnics d’ambdues institucions. Josefina Torán, tècnica responsable del sistema de sanejament, va explicar les implicacions dels canvis impulsats. "Aquestes actuacions representen un pas important cap a unes depuradores més eficients, sostenibles i energèticament autosuficients, alineades amb els reptes ambientals i climàtics actuals. Gràcies a la producció de biogàs i a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les EDAR tindrem cada cop instal·lacions més verdes i sostenibles”, va dir Sierra. En la mateixa línia, Rivera celebra que la inversió posa la depuradora de Castellar "a primera línia estatal", ja que és una de les primeres d’aquestes dimensions arreu de l’Estat en comptar amb aquesta tecnologia. El nou sistema no té impacte directe en la butxaca dels consumidors. El preu de l'aigua potable ha crescut en els últims exercicis. Com a referència, entre el 2021 i aquest any, només la quota fixa bàsica (comptador fins a 13 mm) ha pujat un 19,21%, abans d'afegir cànons i altres conceptes en la factura.