Castellar del Vallès

Busquen una menor de Castellar desapareguda diumenge a la tarda

Els Mossos treballen en la recerca després de rebre la denúncia del cas

  • Cotxe dels Mossos amb el 112 visible
Publicat el 01 de juny de 2026 a les 17:16
Actualitzat el 01 de juny de 2026 a les 17:17

Els Mossos d'Esquadra treballen per trobar una jove de 14 anys desapareguda diumenge a la tarda. La menor va sortir des de Castellar i, segons apunten fonts de la família, s'hauria traslladat fins a Sant Boi de Llobregat, on se li ha perdut la pista. Fonts de la policia catalana confirmen que s'està treballant en el cas, denunciat en les últimes hores. L'avís ha arribat per diferents canals i grups de missatgeria alertant de la situació de la veïna vallesana en parador desconegut. La noia fa 1,60 metres i té els cabells negres. En cas de tenir cap informació, la família ha demanat contactar amb els Mossos.

