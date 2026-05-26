Tanca una llar d'infants a Castellar després de 27 anys d'activitat

La Llar d’Infants Casamada de Castellar tancarà les portes quan s'acabi el curs. El projecte posa punt final després de 27 anys d'activitat al nucli antic del poble. Els responsables de l'equipament s'han acomiadat de les famílies a través d'una emotiva carta. "Escrivim aquestes paraules amb els ulls plens de llàgrimes i el cor encongit per comunicar-vos que, malauradament, no podrem obrir les portes el pròxim curs 2026-27", apunten. La decisió, sostenen, arriba empesa per la baixa natalitat, l’augment de places públiques i les dificultats imposades per part d'Inspecció d'Educació. Tot plegat, avisen, ha fet inviable mantenir viu el model educatiu implementat fa més de dues dècades.
"Sempre hem tingut un projecte diferent. Apostem per un grup únic, d'edats barrejades, com escoles rurals o el mètode Montessori", remarca Laia López, pedagoga responsable del centre. Segons denuncia, darrerament Inspecció ha anat endurint els requisits perquè l'escoleta pugui operar amb normalitat i amb els perfils que ho feia fins ara, qüestionant el funcionament. Finalment, lamenta, els entrebancs de l'administració han motivat l'adeu. "Per fer un projecte que no era el nostre, preferíem no continuar", remarca, un cop anunciada la notícia.
Amb l'Eric, tanquen una etapa iniciada fa set anys, que donava continuïtat a un projecte familiar impulsat fa més d'un quart de segle. "Costa molt imaginar aquestes aules buides, sense rialles, sense propostes divertides que, sense que els petits ho sabessin, estaven plenes de grans aprenentatges", lamenten. "Durant tots aquests anys, hem intentat educar des de l’amor, el respecte i la confiança. Hem acompanyat infants perquè fossin més valents, més autònoms, més creatius i amb eines per afrontar el seu dia a dia. I esperem, de tot cor, que des de casa ho hàgiu pogut sentir així", afegeixen.
Tots dos han volgut agrair la confiança rebuda, recordant els moments viscuts en les instal·lacions al carrer del Puig de la Creu. "Desitgem de tot cor que ens continueu parant pel carrer per explicar-nos com creixen els petits i petites, i que ens segueixin regalant aquelles abraçades tan fortes que fan que tot es curi. Ha estat una decisió molt dura, probablement, la més difícil de la nostra vida. No penseu que no hem buscat alternatives, opcions i maneres de continuar, però cap era viable, sense perdre allò que sempre ha donat sentit a Casamada", tanquen.
Amb el tancament, Castellar es queda amb dues escoles bressol municipals -Colobrers i el Coral-, a més d'El Niu, El Casalet i El Picarol. Precisament aquest curs, l’EBM Colobrers ha obert una nova aula d’1 any, ampliant l’oferta fins a 107 places. D’aquesta manera, el municipi passava a oferir 168 places en el conjunt dels dos equipaments. La natalitat, amb 133 naixements, va assolir el 2024 mínims històrics, amb cinc naixements per cada 1.000 habitants -enfront dels 8,4 de Catalunya-. És la xifra més baixa des de 1987. Un nou escenari que condiciona en desplegament de serveis per als més petits.