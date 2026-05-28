Bufanúvols bufa 40 espelmes: "Tinc fotos canviant els bolquers al meu fill a una tarima!"

Bufanúvols és sinònim de cultura, tradició i entreteniment. El grup d'origen sabadellenc celebra aquest any el seu quarantè aniversari. Ho farà en gran aquest dissabte, amb el plat fort de la commemoració, que tindrà lloc a partir de les set de la tarda a la plaça d'El Mirador, a Castellar. "Aquesta serà la festa grossa. Ja vam actuar per Sant Josep, al març, però ara hem convidat els amics i els catorze músics que han tocat amb nosaltres", explica Pau Tarruell, fundador de la companyia. El brindis final, amb cava i coca, tancarà un acte que s'espera multitudinari. Per l'escenari passarà un ampli repertori de moviments artístics. Després, hi haurà algun discurs i actuació de Gregori Ferrer i Clara Tarruell, que, com es diu popularment, ha 'mamat' música des del bressol. Noms com Pol Aumedes i Magalí Sala, entre altres, també agafaran l'instrument. La traca final serà el Van de Vinatxo. "Molta gent els demanava que toquessin. Però no s'animaven. Faran els temes que ja van tocar en el tercer disc nostre", resumeix.
La música folk, la dansa o la narració oral corre per les venes dels integrants de la família Tarruell. "Ho han viscut des de sempre. Recordo que vam trobar una foto meva canviant els bolquers al meu fill a una tarima. Ara n'ha fet quaranta, cosa que confirma que hem complert les quatre dècades", esclata a riure. Bufanúvols sempre ha sigut una banda que ha apostat per valors com l'amistat i la proximitat. "Molts ens consideren sabadellencs, perquè aquí hem nascut. Però, a la vegada, fa més de 25 anys que som a Castellar. Tenim molt bona relació amb tots. I podem agrair a Ajuntaments, entitats i escoles per poder treballar tant. Estem molt contents", reivindica.
El públic els coneix per aquest format de carrer. Per posades en escena senzilles, però plenes de missatge. "Molta gent ens preguntava: 'però, de què treballeu?' No, no. Jo treballo d'això! Soc artista", riu. La festa d'aquest dissabte ha suposat un impuls en l'agenda de cites, obrint noves actuacions aviat. "Això passa a molts grups. Sopa de Cabra, Lax'n'Busto o Els Pets també han fet quaranta anys ara. I han allargat les gires", avisa. Ells també trepitjaran altres localitats. Una de les claus de la companyia, consideren, és l'ampli ventall d'espectacles. Des d'escoles, a biblioteques, ludoteques i altres espais on han sonat. "La música és un llenguatge que pot connectar amb tothom, independentment de l'edat".
La seva filosofia es manté viva. "Ara, els nens estan acostumats a mirar imatges. Diuen que una imatge val més que mil paraules. Nosaltres ho diem al revés. Una paraula val més de mil imatges. Quan en un espectacle dic un concepte com elefant, tothom se l'imagina diferent. Si el faig dibuixar, cada dibuix és diferent", il·lustra. El segell de Bufanúvols perdura i ha marcat diferents generacions de vallesans. La saga continua en una família on els sons i el xou sempre han estat a l'ordre del dia. És l'exemple d'un projecte familiar que bufa quaranta espelmes amb plena vigència.