Crit d'alerta per nous tancaments de línies d'I3 el curs que ve

Les famílies de l'Escola Taula Rodona de Sant Quirze han decidit alçar la veu davant la previsió d'haver de tancar una línia d’I3 el curs que ve. Segons apunten des de l'AFA del centre, la mesura posa en evidència una manera de fer política educativa allunyada de la realitat del poble. "Les famílies ho hem dit clarament: el centre funciona, té demanda i ofereix un projecte educatiu sòlid. Tot i això, la decisió sembla ja presa", lamenten. La presidenta de l'entitat, Estefania Invernon, remarca al Diari que l'escola tenia dues línies i que el moviment planteja ara deixar-ho en una, en el marc d'una baixada de ràtios a 18 infants. Tal com assenyala, però, hi ha hagut una trentena de places demandades i el gruix ofert ja estaria cobert pels germans d'alumnes que ja cursen els estudis en les instal·lacions.
De moment, fonts d'Educació insisteixen que no es pronunciaran mentre el mapa educatiu del curs vinent no sigui definitiu. "Fins que no es publiqui l’oferta final, tot s’està tancant a nivell municipal", descartant fer cap valoració. Com passa en altres punts de la comarca com Cerdanyola o Sant Cugat, també explicats per aquest mitjà, la postura del Departament és clara: esperar fins a completar el trencaclosques. L'aFFaC, però, ja ha elevat el to en les últimes setmanes, alertant de la priorització de les places concertades en detriment de la pública. L'escenari a Sant Quirze continua obert.
Des de l'agrupació local asseguren que les converses s'han mantingut entre les parts i que la intenció és no obrir cap línia si no s'omplen places en la resta d'equipaments. Invernon, però, qüestiona el plantejament, que ha deixat en l'últim curs una classe pràcticament sense infants a El Turonet. "No té cap sentit. Hi ha més d'una desena de famílies que han triat l'escola Taula Rodona i que es queden fora. A més, és l'única amb SIEI [Suport Intensiu a l'Escolarització Inclusiva]", sosté. Tot plegat, emfatitzen, fa difícil entendre que la veu de les famílies no tingui un pes real en aquestes decisions. "Potser, en comptes d’intentar omplir altres escoles amb infants del Taula, caldria fer una autocrítica real i valenta. No és només una qüestió de natalitat; cal ser objectius i anar a l’arrel dels problemes per millorar el conjunt del sistema educatiu del municipi".
L'AFA destaca que el Taula Rodona ha estat el centre amb més demanda de Sant Quirze. El col·lectiu demana al Departament d’Educació i a l’Ajuntament de Sant Quirze que vetllin pels infants del poble i escoltin les seves famílies. "Sant Quirze mereix una planificació educativa feta amb el poble, no d’esquena al poble". Des del consistori mantenen que la decisió d'Educació respon a la baixada de la natalitat i a la voluntat del Departament de tancar escoles al poble. Un fet que deixarà una línia al Taula, evitant la clausura total d'un dels centres. Les pròximes setmanes es preveuen mogudes als carrers.