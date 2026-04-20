Últims dies per votar com serà la recollida de residus a Sant Quirze: "Per a nosaltres, la consulta serà vinculant"

Sant Quirze afronta dies clau per desencallar un dels temes que ha marcat el mandat actual. Els veïns tenen fins al 26 d'abril per votar en la consulta, impulsada per l'Ajuntament, que ha de determinar quin serà el model de recollida de residus al municipi. Sobre la taula hi ha tres opcions: contenidors tancats per a les fraccions de resta i orgànica, mentre que els de paper i cartró, envasos i vidre continuarien sent oberts; contenidors tancats per a resta, orgànica i envasos, mantenint oberts els de paper i cartró i vidre; o un sistema amb un contenidor multifracció que canvia d’ús segons un calendari setmanal, combinat amb contenidors d’orgànica tancats i contenidors de vidre. L'executiu local, que governa en minoria, espera que la votació permeti engegar un procés que haurà de passar pel ple, que ja va frenar la implantació del porta a porta el gener del 2024. L'alcaldessa Elisabeth Oliveras vol que el resultat sigui vinculant, tot i que la seva implementació arribaria després de les eleccions del 2027.
"Estem a final d'un mandat. Si imposéssim un model, els altres partits l'utilitzarien per fer el joc polític apuntant a un canvi, sense pensar en els milions de diners que implica fer-ho", defensa Oliveras sobre el procés participatiu. Per evitar que la inversió se'n vagi en orris o estigui en risc en funció del resultat a les urnes, el govern municipal confia que la veu de la ciutadania sigui prou aval per consolidar la proposta més enllà d'hipotètics vaivens polítics. "No ho hem fet vinculant, però per a nosaltres ho serà", avisa la líder de l'executiu local sobre la votació. De moment, al voltant de 800 persones ja han exercit el seu dret d'uns 17.000 residents cridats a fer-ho. "Són molts, perquè ho fem a partir de 16 anys. Normalment, en processos com aquest, els santquirzencs es mobilitzen", sosté. Segons l'executiu, el percentatge assolit i els ritmes previstos en les darreres jornades donaran el crèdit per afrontar el debat polític sobre un dels grans cavalls de batalla a Sant Quirze.
Un impuls en la neteja viària
El sistema actual està en pròrroga forçosa. "Fa tres anys que treballem això. Vam fer un estudi i vam portar un model mixt a votació del ple [el gener del 2024]. Porta a porta a la zona de cases adossades i a la zona residencial densa, contenidor tancat", recorda la responsable. L'oposició -Junts, PSC, l'extrema dreta i PP- van tombar la proposta i tot va quedar frenat. L'any passat, a més, l'exposició dels models va coincidir amb el període de cobrament de la taxa. Un fet que va fer aflorar la crispació. Després de la tensió en els plens, hi ha hagut una allau de sol·licituds d'aclariments i consultes. Ara per ara, els veïns estan a l'expectativa, amb incertesa sobre com serà l'aplicació del model, que ja no contempla el porta a porta -rebutjat fa dos anys-. Un dels dubtes és si podran utilitzar només determinats contenidors a prop de casa.
Sigui com sigui, la voluntat és girar full i trobar un nou mecanisme que convenci la majoria. Oliveras preveu que la licitació inclogui un segon lot per a la neteja viària i l'objectiu és ampliar el servei. "Teníem un contracte insuficient, que hem ampliat fins a on hem pogut. No podem esperar més a licitar". Els treballadors també han tingut una pujada de sous congelats des de l'anterior licitació. A més, l'objectiu del govern municipal és comprar maquinària nova. "El Sant Quirze actual no té res a veure amb el del 2013", amb zones que no existien quan es va signar el contracte vigent. Per exemple, els polígons també s'afegeixen a un servei que anteriorment no els contemplava. "Només incorporar-los suposa 100.000 euros anuals", puntualitza l'alcaldessa.
Dilluns vinent s'explicarà la proposta guanyadora, fent públics els resultats. Un cop acabada la licitació, la implementació serà d'uns nou mesos més -canvi de circuits, agents cívics, nous camions...-. Tot plegat, situa el model en funcionament a finals del 2027, ja després de les eleccions municipals de l'any vinent. "Per això tenim aquesta consciència. No hi havia cap més sortida que no sigui el mateix poble qui ho decideixi", tanca sobre la transcendència del procés impulsat. La decisió final està encara en l'aire.