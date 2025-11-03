Sant Quirze viu un ple crispat

Els veïns de Sant Quirze del Vallès estan saturats de pujades d'impostos i taxes a canvi del que consideren "serveis deficients". El Ple a la Sala Salut Pastor de La Patronal va acollir la setmana un Ple ordinari marcat per la tensió. Només arribar el carrer Barcelona els Mossos van haver de tallar el carrer i l'entrada a la sala la custodiaven quatre agents de la Policia Local, a qui va tocar treballar de valent davant les escenes de malestar expressat per un nombrós grup. El públic que no va poder entrar no va parar de fer servir els xiulets per manifestar la seva indignació.
Dijous tocava debatre la pujada del servei de l'aigua, gestionada per l'empresa municipal. Segons el consistori, hi ha un gran dèficit econòmic que cal resoldre amb la corresponent pujada d'un 6% en la quota del servei. Fins fa un temps, gestionada per CASSA i avui municipalitzada. L'increment del preu de l'aigua s'ha aprovat amb el vot de qualitat de l'alcaldessa Elisabet Oliveras, per l'empat de vots.
Anteriorment, altres tributs s'havien incrementat -l'IBI un 12% i la taxa de recollida de residus amb una pujada mitjana de 120% depenen del cadastre-. L'última mesura ha estat la gota que ha fet vessar el got. Els crits d'"Elisabet no tens vergonya", entre altres, van emergir en la sala, obligant la policia a intervenir per impedir que unes dones obrissin les portes i entressin al ple. Moments de tensió que van crear més malestar als veïns congregat.
L'alcaldessa va donar per finalitzada la primera part del ple i va demanar una recessió de cinc minuts i el públic va buidar l'espai. La segona part del ple va continuar amb temes propis de la burocràcia municipal, com llocs a cobrir mitjançant la borsa de treball, reparacions a les escoles, etc. Abans de tancar la jornada, l'alcaldessa es va dirigir als regidors per admetre que "des del març està sent una època complexa. El veïnat que aquests dies manifesta el seu malestar ho fa de forma legítima i hem de reflexionar cada acció que fem. És una obligació que tenim tots", va tancar.