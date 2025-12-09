Treballadors municipals de Sant Quirze reclamen actualitzar el conveni col·lectiu

Representació sindical i membres de la plantilla de l'Ajuntament de Sant Quirze van reivindicar el passat 4 de desembre l'actualització del conveni col·lectiu, prorrogat des del 2006. La secció sindical de CCOO Catalunya, a través d'un comunicat, denuncia la situació davant l'imminent incompliment d'aprovar un nou conveni abans del 31 d'octubre de 2025. Uns 70 treballadors municipals –la plantilla total és d'unes 250 persones– es van concentrar a les portes del consistori. Hi eren presents el delegat de CCOO -sindicat majoritari- Daniel Martínez, així com la delegada de la UGT, Vivian Oliver, i membres de l'SPL de la Policia Local.
A principis del 2018, la plataforma sindical anunciava que es reprenien les converses entre l'ajuntament santquirzenc i la representació sindical per arribar a un acord en el conveni. Consideren inacceptable la situació i vulnera el compromís pactat amb l'absència de negociació. Martínez assegura que "no és una reivindicació tan sols econòmica, des de març que vam començar les negociacions no s'ha trobat cap mena de voluntat, demanem negociació del conveni amb especial interès en temes com el teletreball, carrera i promoció professional". Considera el conveni desfasat i impropi d'una administració municipal del segle XXI.
Per part d'ERC, partit a l'alcaldia, el regidor Bernat Balboa comunica que "el govern municipal té la intenció de continuar les converses dins del marc de negociació del conveni per aprofundir en el diàleg i el consens per arribar a diversos acords que permetin tirar endavant una renovació del conveni col·lectiu, la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, i una valoració d'aquests llocs de treball. Es continuarà fent a través de la taula de negociació ja establerta a tals efectes".
Per part de Junts, a l'oposició, el regidor Aleix Noguer, assenyala que "el que demanem a tots els plens és que hi hagi una RLT -relació de llocs de treball-. Sense això no es pot pràcticament valorar molts àmbits, principalment pel personal". Per la seva part, l'edil Míriam Casaramona reclama més previsió en la contractació de personal funcionari perquè "el capítol 1 s'ha augmentat en més de 100 persones la plantilla municipal. I posar el complement de productivitat al capítol de pressupost de personal quedaria molt elevat i això no pot ser, ha d'haver-hi una previsió".