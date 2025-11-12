ARA A PORTADA

Sant Quirze del Vallès

Detenen un lladre amagat en un pis on estava robant

L'home va forçar la persiana del balcó per entrar

Publicat el 12 de novembre de 2025 a les 15:22

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys acusat d'un robatori amb força en un pis del carrer Sol de Sant Quirze del Vallès. Els fets van passar diumenge a dos quarts de dotze del matí, quan l'home va entrar pel balcó de l'habitatge i forçant la persiana. L'entrada del lladre va fer saltar l'alarma de l'habitatge i quan va arribar la policia el van trobar amagat en una habitació. Aquest dimarts, l'home va passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell.

