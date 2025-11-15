El parc de les Morisques de Sant Quirze afronta una renovació integral

El Parc de les Morisques, també conegut com la Taula Rodona, és un lloc emblemàtic de Sant Quirze. Ara, se sotmetrà a una remodelació important en les instal·lacions actuals. L'Ajuntament ha aprovat el projecte executiu integral per la reparació del llac que hi ha al recinte. Amb la reforma s'espera solucionar les filtracions que pateixen tots dos vasos, així com la cascada que els uneix. S'aprofitarà per dotar-lo d'enllumenat LED amb més eficiència i, a la vegada, amb un joc de llums i colors sota l'aigua que siguin atractius. Es pretén també millorar la seguretat, la salubritat i el manteniment de l'equipament d'aigua garantint un funcionament eficient. El pressupost aprovat supera els 255.000 euros.
L'entorn vegetal i paisatgístic també es troba en fase d'avantprojecte, on s'actuarà aplicant criteris de biodiversitat amb espècies autòctones i de baixa demanda d'aigua. També es preveu la instal·lació de més arbrat per ampliar les zones d'ombres. Es crearan camins naturals i zones de passeig i, en paral·lel, el sistema de reg és un altre repte a millorar per una qüestió d'estalvi d'aigua i sostenibilitat.
El parc és un punt de trobada dels veïns del poble, però també de residents a Sabadell i la rodalia. Va ser inaugurat l'any 2003 i ocupa una superfície de 40.000 metres quadrats. Antigament, eren habituals els àpats a l'anomenada Font de la Taula Rodona, avui desapareguda pel moviment de terres durant la construcció del recinte. El parc es troba al barri de Mas Duran, zona urbanitzada on es continuen construint nous edificis residencials. Precisament, l'altra actuació prevista és a la mitjanera de l'avinguda Camí del Mas que discorre una bona part paral·lela al parc i que va des de la rotonda de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat fins a l'avinguda d'Arraona. La motivació és la seguretat i la imatge urbanística, amb un pressupostat de 300.000 euros.
La Laura viu a pocs metres del parc i valora la tranquil·litat de l'indret, on acostuma a fer exercici quan surt de treballar. Per a ella "el parc ha sigut una bombolla, sobretot a l'època en què els nens eren petits. Un lloc amb molt espai i amb la seguretat que dona un lloc tancat, un luxe per als afortunats que hi fem vida". Els visitants hi són a totes hores. El Vicente està jubilat i viu a la part alta de Sant Quirze, però el pas pel parc és gairebé obligatori. "Gairebé cada dia baixo a les botigues de Mas Duran. Abans aprofito per voltar pels diferents camins durant una hora i després faig petites compres en tornar cap a casa", explica sobre la parada a l'emplaçament. Entre els joves com la Laia, els records d'infantesa afloren. "En sortir de l'escola, hi anava amb els amics. Hi ha dues zones infantils amb gronxadors i altres jocs, també molta gespa per jugar a pilota i amb els pares. És un punt emblemàtic. A la Festa Major venim a veure els focs artificials, asseguts amb tovalloles a l'herba", manifesta sobre les tradicions lligades a aquesta zona.
La inversió per renovar el parc també genera discrepàncies. Vicente Mendoza (homònim de l'anterior veu consultada) i també jubilat, creu que hi ha reformes que són més necessàries o urgents, posant d'exemple l'avinguda d'Ègara i l'avinguda d'Arraona amb voreres en mal estat. "Davant l'ambulatori, per on passen moltes persones, les voreres estan aixecades i he presenciat caigudes de gent gran. Els veïns hem fet escrits i hem presentat queixes, però el consistori ni tan sols ha contestat. Són 50 o 60 metres a l'avinguda d'Ègara que cal arreglar i això sí que és urgent". En la mateixa línia, el Jesús, veí dels pisos anomenats "Living", considera que "només es preocupen de la zona del Mas Duran, mentre a molts carrers del poble o de les urbanitzacions ni reparen ni netegen amb el mateix interès". I qüestiona: "Hi ha interessos per afavorir la venda dels pisos del promotor del Mas Duran?".
Tot i que el centre de Sant Quirze es considera la plaça de l'Ajuntament, la part baixa del Parc de les Morisques té una gran activitat de botigues, restauració i l'estació dels FGC. Aquests ingredients lúdics, comercials i de mobilitat el converteixen en un punt que genera expectació i interès entre els santquirzencs. Encara més davant d'un procés de transformació.