La màgia de donar una segona vida a les joguines

Un any més i en el marc del Mes de la Solidaritat, ja està en marxa a Sant Quirze la recollida de joguines i llibres infantils, que s'allargarà fins al 18 de novembre. Per als participants, és una manera de desprendre's d'allò que a casa ja no es fa servir. Una opció quan la canalla s'ha fet gran i no és adient per a ells. L'objectiu és donar-li una segona oportunitat amb una finalitat humanitària destinada a Colors del Món. El material recollit -que sempre ha d'estar en bon estat-, es posarà a la venda el pròxim dia 23 de novembre al Parc de les Morisques.
En la recollida de llibres i joguines hi participen totes les escoles públiques, escoles bressol, escoles d'idiomes, biblioteca i poliesportiu municipal de la localitat. El procés està organitzat per la Mesa de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Sant Quirze, presidida per l'alcaldessa i formada per un membre de cada partit i dos representants de cada ONG i entitats solidàries amb presència al poble. La Diputació de Barcelona també col·labora en la iniciativa.
Mònica Gil, tècnica a cooperació i solidaritat, fa tres anys que treballa en aquesta tasca. "Es fa un triatge de les joguines recollides. El preu de les joguines és d'un euro o una mica més", repassa. A més, precisa, el material que no s'hagi venut el dia 23, tornarà a posar-se a la venda de dia 14 de desembre, i en aquest cas la recaptació es destinarà a la Marató de TV3. En el projecte cooperen les ONG l'Ateneu del Món, Acció Solidària del Vallès i Associació Nous Passos.
A la porta de l'Escola Purificació Salas Xandri, l'Abel, pare de dos fills de primària, somriu explicant que és una causa molt present. Han rebut informació del centre i tenen ganes de participar-hi. "La recollida de joguines va a parar al lloc adequat i fa que altres nens puguin tenir bons moments. És una molt bona idea". I avisa: "Tampoc cal donar coses pel simple fet de treure-se-les de sobre". Als seus fills, admet, els sembla bona idea donar coses que ja no utilitzen. Així i tot, costa trobar-les. De tant en tant, percep, és bo fer la reflexió de saber què tenim, per què ho usem i ser capaços de dir adeu a determinats elements. "No crec que vulguin despendre's de coses que els agraden molt. Però, de moment, no hi ha la necessitat. Potser, en un cas concret, serien capaços de fer el cor fort i donar allò que els agrada", diu sobre l'esperit que transmet la recollida.
Convèncer els més petits no sempre és fàcil. El resultat és la lliçó apresa. La Laura confessa que el problema és el triatge que fa la seva filla. "De vegades, no troben de quines joguines despendre'ns. Alguna li continua agradant tot i que no la faci servir. També és important fer una selecció perquè estigui bé el que donem. Com a pares, la idea ens agrada, perquè és solidària", destaca. Totes dues famílies coincideixen en el fet que és profitós pels nens i que els seus fills són capaços de desprendre's de joguines per tal de fer feliços altres nens menys afavorits.
La iniciativa s'ha consolidat en el calendari santquirzenc. Gil confirma que la proposta suma més d'una dècada. L'any passat, es van recollir uns 1.600 euros per l'associació Colors del Món de Sabadell i més de mig miler per a la Marató de TV3. Enguany, la possibilitat de col·laborar-hi ja està en marxa.