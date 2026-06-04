Farrés, sobre l'estat de la ciutat: "Anem bé, hem crescut i estem millor"

A gairebé un any de les pròximes eleccions municipals, el juny de 2027, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha fet balanç de la feina feta durant aquest mandat i ha detallat quines carpetes protagonitzaran l'any que queda per endavant fins a la següent cita electoral. Habitatge, cultura i gestió de residus són tres puntals que marquen l'agenda del Govern, segons ha remarcat a l'acte Balanç de mandat 2023-2027. Debats '9 compromisos per Sabadell' organitzat pel SBD Cercle d'Entitats –que n'agrupa 144– al Gremi de Fabricants.
Habitatge
Marta Farrés ha assenyalat la necessitat d'incrementar el parc públic d'habitatge, tant de lloguer com de compra. "És una de les grans problemàtiques d'exclusió que tenim a les ciutats", ha dit, per la qual cosa ha posat en valor l'activitat que duu a terme el consistori en aquesta línia per aconseguir incorporar 528 habitatges al mercat públic en els pròxims anys. Ha parlat, per exemple, de les promocions de Vimusa de Can Gambús (108 pisos en construcció), la Roureda (100 pisos per a gent gran en un nou complex) més una cessió de sòl en dret de superfície perquè s'hi puguin construir 30 pisos de lloguer assequible més; i de la cessió de sòl a la coordinadora de fundacions promotores i gestores d'habitatge social de Catalunya Cohabitac perquè promogui la construcció de sis promocions que sumaran 122 pisos de protecció oficial en terrenys cedits pel consistori. També ha fet referència al tanteig i retracte, un mètode que dona preferència a l'administració alhora d'adquirir propietats, a través del qual se n'ha adjudicat un centenar.
Sobre la possibilitat d'incrementar el sòl per poder construir més ha dit que "el crearem", però que construir-ne més "no és un problema de sòl sinó de finançament". En aquest sentit, ha apuntat que queda, per exemple, desenvolupar el pla parcial de Cifuentes i Can Llong per poder alliberar sòl urbanitzable.
Cultura
L'alcaldessa ha anunciat que la Fundació Banc Sabadell finalment no formarà part de la gestió del Sabadell, Centre de Cultura. Es manté la donació de cinc milions d'euros per part de la fundació presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu a la ciutat de Sabadell i aquesta també cedirà el seu fons d'art perquè les obres que demani el consistori puguin ser exposades a la casa Grau. "És més senzill des d'un punt de vista tècnic. La cogestió significava haver de crear òrgans específics i crec que [així] és molt més senzill de gestionar. També estava còmode en l'altre escenari, però crec que aquest ho fa més fàcil", ha dit. Ara, també ha afegit, queda pendent definir el model final tenint en compte que al projecte hi tindrà un paper la Fundació Antoni de Montpalau, per exemple.
En aquests moments han començat les obres a l'edifici que va ser el Museu del Gas per deixar-lo a punt quan estiguin a punt els projectes museogràfic i museològic i traslladar-hi totes les col·leccions que pertoqui del Museu d'Història, que ocuparà aquest espai i deixarà d'estar al casal Antoni Casanovas del carrer de Sant Antoni –un espai que queda per determinar què se'n farà–.
Gestió de residus
"El repte és com fem que la gent pugui reciclar més sense que li suposi més esforç i a poder ser que també ens surti una mica més econòmic [com a Ajuntament]". El model de San Sebastián, al País Basc, agrada: els contenidors tenen un xip i tothom els pot utilitzar, ara bé, aquells que fan servir l'identificador del xip tenen un descompte en la taxa d'escombraries. Tot just fa unes setmanes que a Poblenou i Cifuentes ha començat una prova pilot amb uns nous contenidors –que no tenen xip–, però sí que són més accessibles. A banda, el 2027 l'Ajuntament podria provar un model de porta a porta comercial, encara sense més concreció.
Balanç
En global, l'alcaldessa, Marta Farrés, ha valorat que "si no fos per l'habitatge, estaríem en una molt bona situació". Ha destacat que el PIB de la ciutat ha augmentat un 34,5% des del 2019; el salari mitjà està per sobre la mitjana de Catalunya i que la facturació de les empreses ha incrementat un 10%.
"Anem bé, hem crescut i estem millor", ha afegit, conscient que són dades macroeconòmiques que no necessàriament afecten tots i cadascun dels ja més de 228.500 sabadellencs, segons ha anunciat. La ciutat des d'on provenen més nous veïns a Sabadell és Barcelona. I l'increment de la població, sumat als grans reptes com el de l'habitatge, explica, comporta que "necessitem posar la maquinària a tot drap i redimensionar els serveis públics per tota la gent que hi ha". També ha remarcat la voluntat d'aplicar l'ordenança de civisme i convivència amb sancions per afrontar queixes com les relacionades amb l'oci nocturn.
Una de les carpetes que també han sorgit durant l'acte ha sigut la del riu Ripoll, on el Govern ha aprovat ampliar els usos de les parcel·les industrials que ja hi ha actualment. Davant les crítiques d'entitats ecologistes que aquest diumenge han convocat una manifestació en contra el projecte del Govern, l'alcaldessa ha subratllat que "no es toca ni un metre de la natura del riu". "El riu Ripoll som absolutament conscients, corresponsables i seria una animalada no entendre que al riu hi ha una part natural que hem de conservar. Ens la creiem i ho hem fet. El que estem fent no té res a veure amb tot això i qui ho digui està mentint perquè estem a un any d'eleccions, ho dic així de clar", ha remarcat.