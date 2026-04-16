La Fundació Banc Sabadell dona 5 milions d'euros per transformar la plaça del Gas en el Centre de Cultura

La Fundació Banc Sabadell donarà cinc milions d’euros per tirar endavant el projecte de Sabadell Centre de Cultura, un centre museístic de gestió pública que transformarà la plaça del Gas. És una donació per a rehabilitar la Casa Grau -casa Marcet Font- i el casal annex, anomenat casa Calvó. Aquesta inversió vol fer possible un nou pol cultural on es traslladin el Museu d'Art, part del Museu d'Història de Sabadell i part de la col·lecció d'art de la Fundació Banc Sabadell. S'hi crearà un auditori i s'hi portarà la col·lecció de la Fundació Antoni de Montpalau, una entitat sabadellenca que posseeix la col·lecció de vestits de moda -més de 17.000- més gran de l'Estat.
No és una concessió de la titularitat dels edificis històrics per part de l'Ajuntament cap a la Fundació, tal com s'havia especulat mesos enrere. Encara no se'n coneixen més detalls, però segons fonts pròximes a l'operació, és una donació econòmica "a fons perdut". És aquesta la fórmula que s'ha trobat després de mesos de converses per fer possible el projecte Sabadell Centre de Cultura.
La Fundació Banc Sabadell lliurarà a l’Ajuntament l’avantprojecte arquitectònic realitzat per recuperar la Casa Grau i la Casa Calvó. L'Ajuntament haurà de liderar la rehabilitació.
I la pregunta: per què? Era novembre de 2024, al Saló del Teatre Principal, quan el president de la Fundació Banc Sabadell, Josep Oliu, va anunciar el projecte en plena opa hostil. Aleshores, es va llegir com un llegat personal a la seva ciutat, on la Fundació ja ha estat clau per a entitats com la Fundació Òpera Catalunya, l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Fundació Ars i l'Acadèmia de Belles Arts. Aquell dia, va deixar clar que no volia que l'espai fos "un lloc on penjar quadres estàtics", sinó un centre cultural "d'avantguarda per a reflexionar sobre el futur, obert als moviments artístics, a la filosofia i al debat cultural". Una mena de CCCB, a la sabadellenca.
Com serà la nova plaça del Gas?
La nova plaça del Gas tindrà dos espais museístics diferenciats en tres edificis, segons els primers plànols consensuats entre l'Ajuntament i la Fundació a què ha accedit el Diari. A la Casa Grau, la previsió és que hi hagi un bar a la planta baixa, a més d'una zona infantil. A la primera i a la segona planta, hi ha d'anar el Museu d'Art, que també ocuparà l'edifici annex, la Casa Calvó. La col·lecció privada de la Fundació Banc Sabadell, que s'hi exposaria, conté obres d'artistes sabadellencs com Ramiro Fernàndez, Oriol Vilapuig, Agustí Puig i Montserrat Senserrich.
Per altra banda, a l'antic edifici del Museu del Gas estraslladarà part del Museu d'Història de Sabadell. A la planta baixa, hi haurà un espai reservat per a les exposicions temporals i una botiga; i a la planta primera, hi ha previst que s'hi ubiqui una exposició sobre la Industrialització i el moviment obrer. A la segona planta, hi ha previst un auditori, tallers i una zona de treball. Per últim, a la tercera planta, està previst que hi hagi la col·lecció de la Fundació Antoni de Montpalau. Segons va anunciar menys d'un any enrere l'Ajuntament, per a la remodelació del Museu del Gas es preveia una inversió municipal de, com a mínim, 910.000 euros. La compra de l'edifici a Naturgy va costar 3,2 milions d'euros.
I el Museu d'Història del carrer Sant Antoni?
No és cap secret que es buscava un revulsiu per al Museu d'Art, actualment a la Casa Fàbrica Turull, des de fa anys, segons molts artistes de la ciutat, amb poc espai per a l'art contemporani i amb un rumb qüestionat. Desenes d'artistes, fins i tot, es van queixar en un manifest que l'espai de conservació no és segur per a l'art, la qual cosa pot provocar pèrdues i degradacions. La creació del Sabadell Centre de Cultura suposarà una ampliació del Museu d'Art.
L'actual Museu d'Història de Sabadell desapareixerà del carrer Sant Antoni. Als plànols de l'edifici del Museu del Gas hi ha previst un espai per a les exposicions temporals i un per al moviment obrer i la industrialització. També hi ha una part, al soterrani del Museu del Gas, amb espai per a l'exposició arqueològica i preindustrial.
Els plànols del projecte, en detall