Comencen les obres del futur Sabadell Centre de Cultura

L'Ajuntament inicia els treballs de reforma a l'antic Museu del Gas, que tindran un cost de 911.000 euros. El projecte haurà de continuar amb la rehabilitació de la Casa Grau per part de la Fundació Banc Sabadell

L'antic Museu del Gas serà història en menys d'un any. L'Ajuntament ha iniciat la reforma de l'equipament per convertir-lo en part del futur Sabadell Centre de Cultura, segons avancen fonts municipals al Diari. El consistori invertirà 911.000 euros en la remodelació de l'espai museístic, que es convertirà en un homenatge a la història i al tèxtil de Sabadell a partir del 2026.

Els treballs han començat amb una primera comprovació de les instal·lacions. Els tècnics no tenen clar què funciona i què no a dins del museu, que porta sis anys tancat. El pressupost total de l'operació s'eleva a més de 4 milions d'euros, la majoria destinada a la compra a Naturgy per 3,2 milions d'euros.

El Sabadell Centre de Cultura és un projecte que engloba tota la plaça del Gas, en ple centre de la ciutat. Es tracta d'un nou pol cultural conjunt entre l'Ajuntament de Sabadell i la Fundació Banc Sabadell que se situarà a l'antic Museu del Gas i a la Casa Grau. Les institucions s'escarregaran d'adequar cadascun dels immobles, respectivament.

Mentre comencen les obres a la banda d'Advocat Cirera, encara no hi ha un calendari ni una previsió econòmica sobre la reforma de la Casa Grau. La Fundació Banc Sabadell i l'Ajuntament han mantingut una sèrie de reunions discretes en els últims mesos per tancar la cessió, la reforma i els espais de l'edifici modernista, que està absolutament degradat avui dia.

Recreació de la Casa Grau, un cop reconvertida en part del Sabadell Centre de Cultura

Cedida

A falta de més detalls, sí que sabem que el museu incorporarà la col·lecció del Museu d'Història, formada per 30.000 obres, entre les quals hi ha col·leccions arqueològiques. També es traslladarà el fons del Museu d'Art, amb 17.600 objectes, d'artistes locals i catalans des del segle XIX fins a l'actualitat. Els fons municipals es completaran amb la col·lecció de moda de la Fundació Antoni de Montpalau, la més gran de l'Estat, amb 50.000 peces relacionades amb el tèxtil.