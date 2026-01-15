Sabadell posarà pisos socials a la venda i farà pagar més IBI als habitatges buits

Habitatge de lloguer social i, ara, també de compravenda. El govern de Sabadell vol recuperar la possibilitat d'adquirir un pis de protecció oficial en el nou Pla Local d'Habitatge 2025-2030. Els immobles tindran un cost assequible, per sota del preu de mercat, però estaran subjectes a les limitacions pròpies de l'HPO per sempre.
El primer tinent d'alcaldessa i regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, creu que el nou model servirà "d'ascensor social" per als sabadellencs més vulnerables, com ja va passar els anys 1980 i 1990 amb les primeres promocions de Vimusa. L'executiu contempla construir un primer edifici mixt –de compra i de lloguer social– a Torre-romeu i després replicar la fórmula a altres punts de la ciutat. Falten els detalls del projecte i el calendari.
El pla consolida algunes promocions que el Govern ja havia anunciat a Can Gambús (173 habitatges), a la Roureda (130), al costat de l'Artèxtil (28) i al carrer de Tetuan (20). En total, es compromet a desenvolupar 531 pisos públics, amb un cost estimat de 100 milions d'euros i un finançament principalment institucional.
A mitjà i llarg termini, l'Ajuntament veu potencial per construir 2.111 habitatges més en zones pendents de desenvolupar a la ciutat. Gran part d'aquestes promocions se situarien al sector de Cifuentes, un dels últims espais de creixement de Sabadell. Allà actualment hi ha un conjunt d'hortes il·legals que l'Ajuntament ha d'anar desallotjant de manera progressiva.
Els pisos buits hauran de pagar més IBI
Cortés vol forçar que els pisos buits entrin en el mercat de lloguer i, per això, ha anunciat que els immobles sense ús hauran de pagar un 50% més d'Impost de Béns Immobles (IBI) a partir de 2027. L'Ajuntament crearà un registre de llars buides a partir de dades com el consum elèctric i d'aigua.