MAPA | Una promotora social construirà 122 pisos de lloguer assequible a Sabadell

parc de lloguer assequible de Sabadell augmentarà a través d'un acord entre l'Ajuntament i Cohabitac, una coordinadora de fundacions promotores i gestores d'habitatge social de Catalunya. L'entitat construirà sis promocions que sumaran 122 pisos de protecció oficial en terrenys cedits pel consistori. El pacte s'ha presentat davant d'un dels solars aquest divendres amb la presència de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la presidenta de Cohabitac, Carme Trilla.
L'Ajuntament cedirà sis solars municipals que es troben a
Can Llong, el Centre, Covadonga, Gràcia, l'Eixample i la Serra d'en Camaró, tal com es pot veure en el mapa. "Volem tenir l'HPO repartit per la ciutat", ha destacat l'alcaldessa en la presentació davant d'un dels terrenys, situat al carrer de Berlín. Després de molts anys, es construirà una promoció d'HPO al cor de la ciutat, al carrer de Cervantes, prop de l'escola Miquel Martí Pol. També s'ha previst un edifici a tocar de l'Artèxtil i un altre al carrer de Serralada (la Serra d'en Camaró), que havia demanat ERC.
La construcció de les sis promocions tindrà
un cost conjunt estimat de 20 milions d'euros, una quantitat que l'Ajuntament no pot assumir en solitari. "Sabeu que ens vam comprometre a fer habitatge, i el farem, però costa molt trobar el finançament. Els diners per a una promoció equivalen a la inversió de tot un mandat", ha explicat Farrés. Davant d'aquesta realitat, creu que s'ha d'arribar a acords amb tercers per accelerar-ne la construcció: "Hem d'explorar totes les opcions per col·locar el màxim d'habitatges en el mercat".
Un dels terrenys on es construirà habitatge a Can Llong
Els habitatges formaran part del parc social disponible i, per tant, hi podran accedir persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’HPO a través de l'empresa municipal Vimusa. Pel que fa a la titularitat, l'Ajuntament farà una cessió d'ús directa a la fundació que tindrà una duració de 30 anys. Després d'aquest període, els immobles passaran a formar part del parc d'habitatge municipal, com els pisos de Vimusa i de SBD Lloguer Social.
Carme Trilla (Cohabitac), amb l`alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i els tinents Eloi Cortés i Adrián Hernández
Segona ciutat amb més pisos socials
Sabadell és la segona ciutat de Catalunya en nombre d’habitatges de titularitat municipal, només per darrere de Barcelona, amb més de 1.700 pisos. D’aquests, 1.113 es gestionen des de l’empresa 100% pública Habitatges Municipals de Sabadell (
Vimusa) i la resta (589) recauen en la corporació publicoprivada SBD Lloguer Social.
El novembre de 2025, es van iniciar les obres d'una
nova promoció amb 108 pisos de lloguer social entre els carrers de Malta i Kurdistan, a Can Gambús. Serà la segona promoció impulsada per l'Ajuntament, a través de Vimusa, d'aquesta dècada. Des de 2013, Sabadell ha guanyat només 53 habitatges públics municipals en les promocions de carretera de Barcelona i de Francesc Layret. Farrés constata les dificultats per a construir HPO, però es compromet a iniciar més de 570 habitatges l'any 2027 a través de quatre projectes a Can Gambús i dos a la Roureda.