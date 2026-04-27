Noves obres per adequar l’antic Museu del Gas al Sabadell Centre de Cultura

La transformació de l'antic Museu del Gas en l’equipament Sabadell, Centre de Cultura, comptarà amb una inversió de pràcticament 306.000 euros per adequar l’interior de l’edifici. L’Ajuntament de Sabadell, a través de la Junta de Govern Local, ha adjudicat les obres per adequar l’interior de l’antic edifici de la plaça del Gas al nou equipament cultural i museístic que ha d’acollir la nova seu del Museu d’Història.
El consistori remarca que “tot i que l’antic Museu del Gas està en bon estat de conservació, porta temps tancat i es fa necessari revisar-ne les instal·lacions i preparar-lo per a la posada en marxa del nou equipament”. Les obres ara adjudicades estan dividides en dos lots: un per a obres i un per a instal·lacions, que inclouen l’adaptació de la xarxa elèctrica i de climatització als nous usos, la posada en marxa dels ascensors i portes automàtiques de l’entrada i la revisió de totes les instal·lacions existents. Aquestes obres completen a les realitzades l’any passat, com el desmuntatge de la zona d’exposicions, la retirada del rètol de la façana i petites reparacions en alguns espais i superfícies malmeses.
El Sabadell Centre de Cultura, serà el pol cultural de la plaça del Gas. L'Ajuntament de Sabadell és propietari de l'antic Museu del Gas des que el va comprar el 2024 a Naturgy per 3,19 milions d'euros. A banda d'aquest edifici, el centre cultural comptarà amb la casa Grau, per la qual la Fundació Banc Sabadell preveu donar cinc milions d'euros. Una aportació de capital que es vol destinar a la rehabilitació de l'immoble i el casal annex, la casa Calvó. A part del Museu d'Història, a les cases Grau i Calvó hi haurà el Museu d'Art i part de la col·lecció d'art de la Fundació Banc Sabadell. El Museu del Gas també comptarà amb un auditori i un espai que es destinarà a la Fundació Antoni de Montpalau, que és una entitat sabadellenca que posseeix la col·lecció de vestits de moda -més de 17.000- més gran de l'Estat.