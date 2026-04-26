La plaça de Picasso es converteix en epicentre de convivència amb la Mostra d’Entitats del Districte 6

La plaça de Picasso ha estat, aquest diumenge, escenari de la Mostra d'Entitats del Districte 6. L’esdeveniment ha reunit més d’una vintena d’entitats de Campoamor, que han compartit espai, propostes i il·lusió amb un públic nombrós i participatiu.
"Ha estat una festa molt maca, un diumenge de matí, ple d’alegria", explicava Montse Muniente, secretària de l’A.V. Campoamor. Tot i disposar de 22 carpes, la participació ha superat les expectatives: "només teníem 22 carpes, i hi ha hagut entitats que han hagut de fer els tallers a sota els pins, a l’ombra". Entre les activitats, hi ha hagut tallers de diables i timbalers, broquetes de fruita, aigües saboritzades i dinàmiques participatives pels més petits.
Un dels elements més celebrats ha estat el "passaport infantil", que incentivava els nens a visitar cada entitat: "havien d'anar a cada entitat per tenir el seu gomet, i després quan els tenen tots, s'emporten un premi".
Muniente també ha volgut recordar la feina prèvia: "Aquesta iniciativa porta una feinada, és tot un any de feina". Reunions, idees i coordinació han fet possible una trobada que, més enllà de l’oci, busca enfortir vincles: "És una forma d'acostar les entitats al barri, perquè a vegades convivim i no ens coneixem".
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: