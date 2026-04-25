L’Outlet solidari de Cipo es consolida com a cita clau a la ciutat: "Funciona i la gent respon"

L’Outlet solidari de la Fundació Cipo torna a demostrar el seu arrelament a la ciutat amb la seva vint-i-dosena edició que confirma la bona acollida del públic. Tal com explica el seu president, Joan Madaula, l’esdeveniment ja forma part del calendari local: "És una iniciativa molt consolidada, molt coneguda, i això es nota en l’ambient i en la resposta de la gent".
Madaula remarca que, malgrat els canvis d’ubicació respecte a altres anys, s’ha celebrat a l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, el balanç és positiu: "Potser no és el punt amb més pas espontani que hem tingut en comparació amb altres edicions, però la ciutat respon. Hi ha moviment, funciona". En aquest sentit, defensa que la clau de l’èxit és la continuïtat: "Portem moltes edicions i això ens ha permès consolidar un model que la gent ja coneix i espera".
Més enllà del vessant comercial, el president posa l’accent en l’impacte social del projecte."Amb l’Outlet volem donar resposta a necessitats que no estan cobertes", explica. En concret, detalla que els recursos es destinen a serveis com la logopèdia, la fisioteràpia i una figura especialment rellevant: "La connectora comunitària és essencial, perquè busca oportunitats a la ciutat, perquè els nostres usuaris s’hi integrin de veritat, participant en activitats i fent vida comunitària".
Pel que fa a l’organització, Madaula recorda els orígens vinculats al sector tèxtil de Sabadell: "Vam començar col·laborant amb confeccionistes i, amb el temps, s’hi ha anat afegint el comerç local".
Aquesta evolució, assegura, ha estat clau: "No generem competència, sinó que treballem conjuntament. De fet, cada vegada hi ha més marques interessades a participar-hi".
Amb tot, el president es mostra satisfet: "Estem contents. El projecte creix, s’adapta i continua tenint sentit per a la ciutat i per a les persones que atenem".
FOTOS DE VÍCTO CASTILLO: