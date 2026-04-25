Entre les flexibilitzacions i les multes en la gestió de la pesta porcina africana

La gestió de la crisi sanitària per la pesta porcina africana (PPA) continua evolucionant quan fa cinc mesos del primer cas. Les accions es mantenen sobre el terreny, amb la voluntat de reduir la família de senglars i evitar la propagació del virus. Un fet que obliga a posar la lupa en els entorns naturals del territori.
En aquest context, Santa Perpètua de Mogoda ha estat un dels municipis que més han alçat la veu per demanar flexibilitzar les mesures per contenir el brot, especialment en zones habituades a l’activitat social. Després de les últimes trobades entre administracions, l’Ajuntament perpetuenc celebra que la Generalitat ha autoritzat activitats organitzades a espais on fins ara no es podien fer per culpa de les restriccions. És el cas del parc Central, però també estan afectats altres parcs com el de la Ribera i el de Pere Bufí, a més del bosc de la Torre.
Preocupació per la Festa Major
Després de les reiterades demandes, el Govern català ha comunicat que l’Aplec de la Sardana, que organitza l’Agrupació Sardanista el 3 de maig, es podrà fer al bosc de la Torre. “No entra en conflicte amb les actuacions que estan fent en el sector. Tot i estar a prop de la Riera de Caldes, el parc no presenta vegetació arbustiva que permeti el possible refugi d’exemplars de porc senglar, únicament és vegetació arbòria sense branques baixes i, per tant, no hi ha inconvenient en la realització de l’acte”, puntualitza al Diari la directora de Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Barcelona, Anna Castellví.
El consistori considera que aquest argumentari permetria la realització, sempre que s’autoritzi, d’altres activitats al mateix espai com el The Bass Àgora que prepara La Santa Sound. El parc Central també es considera espai compatible per fer-hi activitats programades i l’Ajuntament ha demanat permís per fer la Cantata del 16 de maig que organitza l’EMA amb totes les escoles de Primària. També està sobre la taula l’ús del parc de la Ribera per celebrar els Deskoncerts de la Festa Major, una de les cites a l’horitzó que més preocupa.
Sigui com sigui, des de diverses localitats s’ha reclamat que s’estudiessin cas per cas les circumstàncies per evitar contradiccions com que en un espai amb activitats econòmiques no es puguin fer activitats programades. En un comunicat, l’Ajuntament de Santa Perpètua avisa que les autoritzacions són molt importants perquè ara és el moment de signar els contractes de la Festa Major.
Ampliació de l’àrea restringida
Mentre el món local espera possibles canvis o nous moviments, el Departament d’Agricultura ha confirmat que amplia la restricció d’accés al medi natural a Castellbisbal, després que en l’última setmana un dels setze nous casos positius s’hagi detectat en el municipi vallesà, que fins ara formava part de la zona de baix risc.
En paral·lel, el Govern de la Generalitat recorda que està sancionant les persones que incompleixen les limitacions d’accés al medi natural a la zona d’alt risc, fins ara, amb nou multes incoades. Alguns dels casos, per accedir-hi mentre anaven en bicicleta i corrent. “Demanem col·laboració ciutadana, se sancionarà aquell que no compleixi”, advertia el conseller Òscar Ordeig.
En aquest sentit, va afegir que s’ha activat un contracte d’emergència de 7 milions d’euros per reforçar el dispositiu contra la PPA, cosa que permetrà incorporar 170 nous efectius -40 dels quals començaran la setmana vinent sobre el terreny-, així com 57 noves trampes i 51 vehicles tot terreny.