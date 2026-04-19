Isabel Garcia (Santa Perpètua): "He fet el dol durant els últims mesos"

Isabel Garcia Ripoll (Santa Perpètua En Comú Podem) ha anunciat aquesta setmana que deixa l'alcaldia del municipi després d'entrar a la corporació l'any 1995 com a regidora.
Com se sent després de comunicar la notícia?
Estava molt tranquil·la perquè fa un any que hi donava voltes. Continuar m'obligava a ajornar les inquietuds que per la meva dedicació al càrrec no he pogut fer. Interiorment, en molts dels actes que he presidit aquest any, ja pensava que era l'últim com a alcaldessa. He fet el dol durant els últims mesos. Han sigut dies molt intensos, amb molts missatges i trucades que em diuen que els sap greu, i amb agraïment per la feina feta. Estic contenta amb la decisió presa i la reacció de molta gent.
De què se sent més orgullosa?
Dels grans equips que he tingut aquests anys. Qui està al capdavant ha d'assumir el seu rol, però, sense un equip amb idees clares al darrere, és impossible arribar enlloc. En 31 anys passa de tot, però l'equip és el que et dona força per tirar endavant. Les mostres d'estima les he tingut sempre. He sigut una dona afortunada. Me'n vaig amb una motxilla carregada d'estima, afecte i suport. Em tranquil·litza saber que tens aquest reconeixement d'un treball fet amb complicitat de la ciutadania i les entitats.
Té la sensació de deixar-se per fer alguna cosa al tinter? Quina és l'espineta clavada?
Cada mandat són reptes i quan els assoleixes ja en tens altres a la llista. Diria la reclamació que fem sempre, la totalitat d'alcaldes: millors finançaments per als municipis. Tot és poc. Tenim unes finances municipals molt justetes, que compliquen la gestió del dia a dia. Tot i això, som un poble amb molts projectes socials. L'aportació de les entitats és brutal. Tenim un moviment associatiu molt gran. Moltes alcaldies m'han mostrat la seva enveja per això. El mandat passat va ser el de la cultura, vam rehabilitar el Vapor. Enguany, és el de l'esport, amb un tercer edifici que estem fent, perquè calia ampliar les instal·lacions esportives. Més enllà d'això, destaco el projecte social. Poder acompanyar les persones. Dol molt quan hi ha gent que té mancances i no està a les mans de l'Ajuntament poder-ho resoldre. Tenim clar què és el cal continuar fent. L'Ajuntament és la institució més pròxima a la ciutadania i hem de fer aquest acompanyament.
En clau local, el reciclatge i els models de recollida són la gran pedra a la sabata d'aquest darrer període?
Em sap molt greu la crispació, fins i tot odi, i la voluntat de malmetre la relació social al municipi. Vivim arreu en un context que no m'agrada gens, i això es contagia a la política. No comparteixo que per rascar quatre vots s'hagin de fer segons quins discursos. Per a mi, això és la mala política. Un càrrec públic que s'estima el seu municipi vol un ambient de tranquil·litat i concòrdia. És cert que en els últims plens s'han viscut situacions desagradables arran de mobilitzacions ciutadanes per discrepàncies amb el model de gestió de residus. Però això no ha influït en la meva decisió. Vull recordar que les discrepàncies polítiques s'han de resoldre amb debat i escolta activa. Mai amb discursos d'odi. No ens ho podem permetre, perquè fem malbé la convivència a les ciutats.
Des d'una perspectiva comarcal, el cavall de batalla ha estat la mobilitat i, concretament, els enllaços de l'R8?
És un dels temes que ens preocupa. Estem molt ben situats a nivell de carreteres, però sabem que el model passa per un bon transport públic que tregui vehicles de l'asfalt. Vam aconseguir 25 anys després una estació, perquè els trens ens passaven de llarg i no s'aturaven. L'estació de Santa Perpètua Riera de Caldes dona cobertura a 90.000 habitants, però continuem reclamant més freqüències. Si passa un tren per hora, les persones no l'acaben utilitzant. També continuem amb el desdoblament de l'R3 i treballem amb aspectes que busquin millorar la mobilitat al municipi. És imprescindible que hi hagi un bon sistema de transport públic. Els autobusos han millorat, però la xarxa ferroviària té molt marge. És un dels temes que l'alcalde haurà d'abordar amb les institucions pertinents.
Si ampliem la mirada, en clau de país, s'ha fet prou per tenir un parc d'habitatges suficient? Hi ha projectes que han anat lents, amb la lupa al barri de Can Filuà.
Les polítiques d'habitatges que hem fet són motiu d'orgull, tot i que costa veure resultats. Fa poc, vam cedir tres parcel·les a la Generalitat i hem aprovat la conversió de locals a habitatge per no tenir-los tancats i ampliar el parc en llocs concrets i amb uns criteris que protegeixin el comerç. Uns 190 locals i els tres solars al barri de Can Filuà es combinen amb altres projectes innovadors. Volem facilitar a la ciutadania accedir a un habitatge, que és un bàsic per a les famílies. És un tema prioritari i, malgrat que es fa molt bona feina des de la regidoria, no té uns efectes immediats i ens preocupa. Som un municipi amb més demanda que oferta, i això fa pujar els preus.
El seu relleu serà Joan Carles Mingueza. Què els diria a aquells que pensen que té poca experiència en l'administració? I quin consell li donaria a ell?
Aquesta reflexió l'hem fet i és comparable a quan una persona es presenta com a candidat a les eleccions. La majoria venen de casa i arriben sense cap recorregut ni experiència administrativa. En Joan Carles fa quatre anys que està al nostre grup i va entrar com a regidor fa uns mesos. És una persona que sap escoltar, molt propera a la ciutadania, de treballar en equip i amb molts valors. Vull agrair la generositat d'altres companys que han anteposat l'organització i la gestió de l'Ajuntament. S'ha posat per davant el bon funcionament a les pretensions personals. Volem continuar un projecte que fa 47 anys que va rebre el suport de la ciutadania. A ell li diria que compti amb els companys. Hi ha moments de solitud, però cal preguntar, debatre... Tots ens equivoquem i és un aprenentatge que ens ajuda. Jo seré aquí per acompanyar-lo en tot el que em demani. Donem continuïtat al projecte per intentar-ho revalidar a les pròximes eleccions.