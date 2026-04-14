L'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia Ripoll, ha anunciat aquest dimarts que tanca la seva trajectòria al capdavant del Govern local. "He decidit posar punt final a una llarga etapa de la meva vida. He estat 31 anys treballant pel meu municipi, que ha evolucionat gràcies a la implicació de moltes persones", ha dit en una roda de premsa a l'Ajuntament. La batllessa ha agraït la confiança i el suport de la ciutadania, que ha cregut en el projecte. "Ha estat un honor liderar la transformació urbana i social del nostre poble". La decisió arriba després d'un any valorant la possible renúncia, empesa per la seva jubilació. "Amb 65 anys, ha arribat el moment de dedicar més temps a tot allò que no he pogut fer pel meu càrrec. He tingut l'honor de servir a la meva ciutat i és hora d'encetar una nova etapa", ha reiterat, assegurant que el projecte va més enllà de qualsevol persona. El relleu l'assumirà Joan Carles Mingueza, que va entrar com a regidor de l'executiu fa pocs mesos. Tot i això, Ripoll ha apel·lat a la força de la formació per garantir la continuïtat del full de ruta. "Tenim un equip inigualable", ha defensat.
Isabel Garcia és regidora de l'Ajuntament des de l'any 1995, quan va accedir al càrrec públic com a primera tinent d'alcalde i regidora de Serveis Socials i Ensenyament. A mitjans del 2002, va prendre el relleu a Pere Bufí i va accedir a l'alcaldia, càrrec que va ocupar fins al 2007. Després, va passar a l’oposició fins a l’any 2011, quan va recuperar un crèdit que ha revalidat a les eleccions del 2015, 2019 i 2023. La política -nascuda a Sabadell, però perpetuenca d'adopció des de fa prop de quatre dècades- s’ha presentat en sis ocasions a unes eleccions municipals a Santa Perpètua, primer amb les sigles d’ICV i en els dos darrers comicis per Santa Perpètua en Comú (SPEC). Durant el discurs, ha destacat la tasca del dia a dia dels treballadors de la corporació. "Com a dona, en un espai de lideratge, vull posar en valor el camí recorregut. Espero haver contribuït a obrir portes i demostrar que el lideratge es pot exercir des de la proximitat, el respecte i la sensibilitat".
La batllessa diu adeu en un context d'agitació social i amb amenaces al sistema democràtic en diferents llocs. Garcia, però, remarca que continuarà al partit que presideix i promet mantenir la seva implicació per millorar el poble. "Els que hem viscut la política des de molt joves, ho portem a dins i això no ho podem deixar. Vaig començar a militar amb disset anys i no deixaré d'estar amb el meu partit". A principis del mes de juny, s'espera que s'escenifiqui el relleu en un ple que doni la benvinguda a Mingueza, tot i que la data s'haurà de fixar en els pròxims dies. "Tinc la sort d'haver pogut triar", deia.
En aquest sentit, ha recordat la seva entrada al capdavant del govern local. "Fa 24 anys l'anterior alcalde també va plegar nou mesos abans de les eleccions i això em va permetre donar-me a conèixer, tenir més contacte amb la ciutadania. El model va funcionar i és el que repliquem ara. Se m'ha passat pel cap tornar-me a presentar a eleccions i fer el relleu a mitjans del pròxim mandat. Però he fet 65 anys i penso que és un bon moment. Tenim un alcalde que ho agafarà amb molta il·lusió". La responsable s'acomiada a les portes dels pròxims comicis. "M'hauria agradat deixar-ho tot endreçat, però he arribat a la conclusió que això era impossible", ha argumentat sobre el pas al costat. El nou batlle va prendre possessió de regidor en el ple de novembre passat. Una ascensió meteòrica que l'obligarà ara a afrontar noves responsabilitats. "Fa quatre anys que és a la nostra organització. I l'equip de persones que tenim l'acompanyarà en tot aquest procés", ha tancat l'alcaldessa sortint.