Una "segona oportunitat" per al barri de Can Folguera

La segona fase de la transformació del barri de Can Folguera de Santa Perpètua de Mogoda ha arrencat ja amb la constitució del comitè d'avaluació i seguiment del Pla de Barris. Després del procés iniciat amb convocatòries anteriors, els anys 2005 i 2006, el barri gaudeix ara d'una "segona oportunitat" per seguir millorant la convivència i l'urbanisme. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va defensar les "millores intangibles" que té la intervenció en l'espai públic per millorar la qualitat de vida dels veïns. A Can Folguera, Generalitat i Ajuntament invertiran 8,9 milions d'euros i el nou comitè de seguiment es reunirà anualment per garantir el compliment dels terminis.
Les inversions a Can Folguera preveuen un total de 27 actuacions i, segons la proposta de l'Ajuntament, es faran inversions en urbanisme, habitatge, eficiència energètica, economia circular, convivència, educació o treball. L'aportació de la Generalitat és d'un 60% de la inversió, uns 5,3 milions. Amb aquesta nova convocatòria del Pla de Barris, el consistori pretén seguir transformant un barri on "encara hi ha molta feina per fer". L'alcaldessa, Isabel Garcia, ho entoma com una "segona oportunitat" després que Can Falguera ja es beneficiés de convocatòries anteriors del Pla de Barris, que va finalitzar la seva execució el 2017. La responsable ha detallat que l'enclavament del barri al bell mig del terme municipal té un impacte global en el conjunt de la ciutat. Així, l'objectiu de les intervencions és una millora de l'urbanisme i la convivència a partir d'una regeneració urbana integral per millorar les condicions de vides dels veïns i reduir les desigualtats socials.
El pla s'estructura en tres grans eixos i pel que fa a la transformació física, es preveu la rehabilitació energètica de 26 edificis a Can Folguera Antic, la transformació dels carrers Lluís Companys i Doctor Ferran en plataforma única, millores en escoles del barri, la rehabilitació de la Granja Soldevila o nous sistemes d'eficiència energètica. En l'àmbit de transició ecològica, s'apunta a la creació d'una xarxa de refugis climàtics , es faran estudis per reduir el risc d'inundabilitat de la riera de Caldes, s'implementaran camins escolars, s'impulsarà la renaturalització d'àrees de l'espai públic o es crearà una aula verda de formació i sensibilització ambiental.
Finalment, l'eix de cohesió social, que representa un 40% del Pla, preveu actuacions com la creació d'espais de participació per a adolescents i joves, la creació d'un espai d'acompanyament socioeducatiu per donar suport als joves en risc de fracàs escolar o l'impuls d'un projecte artístic de barri amb murals de gran format i escultures. En aquest àmbit també es preveuen programes d'empoderament per a dones, el foment de l'esport com a eina de cohesió social, un programa socioeducatiu per millorar els nivells d'ensenyament de la població o el foment del comerç de proximitat, entre altres actuacions.