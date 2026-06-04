Isabel Garcia i Joan Carles Mingueza escenifiquen el relleu a Santa Perpètua

Hi ha comiats que paralitzen un poble. Un d'aquests fets excepcionals s'ha viscut a Santa Perpètua, que ha dit adeu a una figura que ha format part de l'Ajuntament durant 31 anys. La ja exalcaldessa Isabel Garcia Ripoll (Santa Perpètua en Comú) ha cedit el relleu al fins ara regidor d'Esports, Joan Carles Mingueza, que començarà a exercir com a màxima figura del consistori. "Avui és un dia especialment intens i emotiu per a mi", ha dit durant el doble ple extraordinari celebrat aquest dijous. Garcia ha agraït l'àmplia representació de companys de viatge al llarg dels anys. "He tingut l'honor d'encapçalar un projecte polític de 24 anys, que ve de lluny. Sempre mantenint una essència intacta", remarcava, visiblement emocionada. "Ha arribat el moment de tancar aquesta etapa personal i política. La renovació dels càrrecs públics s'ha de viure amb normalitat", deia orgullosa d'haver escoltat sempre la ciutadania i reivindicant el seu llegat. "Ser alcaldessa no és fàcil, però sí molt gratificant. Encara més, envoltada de companys com l'actual equip de govern i entitats actives, amb una ciutadania participativa, exigent i compromesa. Sense vosaltres, tot això no hauria estat possible", ha tancat, despertant els aplaudiments. "Marxo amb el cor ple", proclamava, precedint una sonora i llarga ovació.
En la seva investidura, Joan Carles Mingueza ha agraït la confiança rebuda. "Posar-me al capdavant de l'Ajuntament significa escoltar, donar respostes i solucions a les inquietuds del veïns. M'hi deixaré l'ànima", ha refermat. "Governarem per a tothom. Amb responsabilitat, orgull i il·lusió. Continuarem impulsant la Santa Perpètua que ens agrada i estimem", ha expressat. La cerimònia, a la Sala Telers d'El Vapor, ha aplegat nombroses personalitats de la política local, comarcal, teixit associatiu i veïns que han volgut viure en directe l'acte de comiat. Unes 300 persones han omplert el recinte. Minuts abans dels plens, alguns assistents es feien fotos amb Òscar Mingueza, fill del nou batlle, també present en la jornada. La proclamació del nou alcalde ha comptat amb 12 vots a favor, superant el candidat socialista Pere Garcia. L'oposició ja ha posat deures a Mingueza, demanant que aprofiti el relleu per obrir una nova etapa política que doni un impuls a la localitat.
Un nou horitzó
Garcia ha garantit en les últimes setmanes un traspàs amable, deixant el càrrec a mans d'una figura amb una curta trajectòria en l'executiu municipal. De fet, l'anunci va arribar el 14 d'abril passat, deixant temps per a coordinar el canvi de papers al consistori. Mingueza va entrar com a regidor de l'equip de govern el novembre del 2025. Menys d'un any després, serà la cara visible d'un grup de treball liderat fins ara per un perfil que sempre ha reivindicat la proximitat amb la ciutadania. Una recepta que li havia permès convertir-se en el rostre més longeu en els despatxos vallesans.
La resta de grups municipals han coincidit a lloar la tasca feta al municipi en les últimes dècades, destacant el compromís institucional i la capacitat de diàleg constant. Entre els retrets, el punt final a mig mandat i els reptes que queden ara pendents, com les millores en la gestió dels residus, han emergit com a ombres en el debat polític que caldrà afrontar en els pròxims mesos. La jubilació de la batllessa, de 65 anys, obre inevitablement un nou període. Cal recordar que, segons estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General, els ajuntaments no poden convocar eleccions anticipades quan hi ha relleu a l’alcaldia. Ara, la tasca de Mingueza buscarà guanyar-se la continuïtat amb l'aval de la ciutadania en les pròximes eleccions municipals del 2027.
Isabel Garcia va entrar com a regidora de l'Ajuntament l'any 1995, quan va accedir al càrrec públic com a primera tinent d'alcalde i regidora de Serveis Socials i Ensenyament. A mitjans del 2002, va prendre el relleu a Pere Bufí i va accedir a l'alcaldia, càrrec que va ocupar fins al 2007. Després, va passar a l’oposició fins a l’any 2011, quan va recuperar un crèdit que ha revalidat a les eleccions del 2015, 2019 i 2023. La política -nascuda a Sabadell, però perpetuenca d'adopció des de fa prop de quatre dècades- s’ha presentat en sis ocasions a unes eleccions municipals a Santa Perpètua, primer amb les sigles d’ICV i en els dos darrers comicis per Santa Perpètua en Comú (SPEC).