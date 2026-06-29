Canvien l'app de residus per millorar la informació i resoldre incidències a Santa Perpètua

El flamant alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, avançava en una entrevista recent al Diari que aviat es presentaria una nova aplicació que havia d'esmenar els errors detectats sobre la gestió dels residus. Ara, l'Ajuntament ha presentat la nova eina. L'app Komtainer ha de permetre als usuaris continuar identificant-se als contenidors mitjançant el telèfon mòbil i, alhora, consultar de manera més clara i resumida les aportacions registrades. El consistori apunta que una de les principals millores és la incorporació d’una visualització adaptada als criteris de l’ordenança fiscal, que facilitarà distingir quines aportacions computen per a la taxa de residus comarcal, segons explica la regidora de Medi Ambient, Jésica Jiménez. “Amb aquesta nova aplicació, la ciutadania podrà disposar d’una informació més entenedora sobre l’ús del servei, amb una presentació pensada per facilitar el seguiment de les aportacions realitzades i disposar d’una informació més fàcil i transparent”, detalla. En aquest sentit, l'edil afegeix que la renovació s’emmarca en la voluntat de continuar avançant cap a un model de recollida de residus "més eficient, transparent i proper a la ciutadania".
Com a novetat, l'instrument incorpora la possibilitat de consultar les aportacions d’altres unitats fiscals vinculades, sempre sota petició prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i amb la corresponent autorització. “Aquesta funcionalitat serà especialment útil en casos en què una persona hagi de gestionar o fer el seguiment de més d’un habitatge, local o unitat fiscal associada”, ha aclarit la regidora. El nou aplicatiu també ofereix una via més directa i àgil per reportar incidències relacionades amb el servei de recollida de residus.
L’Ajuntament de Santa Perpètua està contactant per correu electrònic amb les persones que s’havien descarregat l’anterior sistema per informar-les del canvi i de la necessitat de migració. La previsió és que hi hagi un procés de transició per tal que tothom pugui fer el traspàs entre l’aplicatiu actual i la nova eina. El període entre aplicacions finalitzarà el pròxim 31 de juliol, que serà quan l’app de Civiwaste deixarà d’estar operativa. Jésica Jiménez recomana fer la migració amb temps per poder confirmar que el traspàs de la informació es realitza de manera correcta. També ha destacat que per tal de conservar l’històric d’aportacions, és important fer el registre a Komtainer amb el mateix correu electrònic que s’utilitzava a l’app anterior. Les persones que necessitin suport en aquesta transició poden adreçar-se de manera presencial a l’OAC, on rebran ajuda per a la descàrrega i el registre del nou aplicatiu.
Descàrrega i activació de l’app
El procés d’alta, segons ha indicat Medi Ambient, es pot fer en pocs minuts. El primer pas és descarregar l’aplicació, disponible tant per a dispositius iOS a través de l’App Store com per a Android a Google Play. Un cop instal·lada, cal identificar-se introduint el número de la targeta facilitada i el codi STPMH de l’habitatge, que es pot trobar a l’adhesiu de la targeta o a l’app actual. A continuació, el sistema demana verificar l’adreça associada; en cas que no sigui correcta, s’haurà de gestionar la incidència a l’OAC. El procés continua amb la introducció de les dades personals. Finalment, només cal crear una contrasenya personal. Un cop completat aquest pas, l'usuari ja podrà iniciar sessió i utilitzar la nova app tant per identificar-se i obrir els contenidors de resta, envasos i matèria orgànica com per consultar les seves aportacions.