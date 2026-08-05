Santa Perpètua de la Mogoda, porta d'entrada de 2,5 tones de metamfetamina del càrtel de Jalisco

Una empresa logística de Santa Perpètua de Mogoda va ser el primer punt d'Espanya per on va passar un carregament de més de 2,5 tones de metamfetamina introduït des de Mèxic per una branca del càrtel Jalisco Nueva Generación. La Policia Nacional, en una operació conjunta amb l'Oficina Antiestupefaents de França (OFAST), ha desarticulat l'organització criminal, ha detingut 13 persones —12 de les quals ja han ingressat a presó— i ha desmantellat a Almenar (Segrià) un dels laboratoris clandestins de recuperació de metamfetamina més grans localitzats fins ara a Europa.
Segons ha informat la Policia Nacional, la droga viatjava dissolta en ampolles d'aroma líquid de vainilla dins d'un contenidor marítim procedent de Mèxic que va arribar a França. Des d'allà, la mercaderia es va traslladar fins a una empresa logística de Santa Perpètua de Mogoda, des d'on posteriorment es va distribuir a una nau industrial de Rubí. Finalment, part del carregament va acabar en una finca aïllada d'Almenar, on els membres de l'organització recuperaven, purificaven i cristal·litzaven la metamfetamina abans de distribuir-la.
Dos detinguts a Rubí
La investigació també va tenir derivades a Rubí, on l'organització utilitzava una nau industrial per emmagatzemar la droga abans del seu trasllat al laboratori d'Almenar. En el marc del dispositiu policial, que es va executar el 10 de juliol en diversos punts de Catalunya, es van detenir dues persones al municipi vallesà. En total, l'operació es va saldar amb 13 arrestats: cinc a Lleida, quatre a la demarcació de Barcelona —dos dels quals a Rubí— i quatre a Tarragona.
Un cop la policia va constatar que s'havia iniciat el procés de recuperació de la metamfetamina, el 10 de juliol es va dur a terme un operatiu en diverses localitats i es va localitzar el laboratori clandestí. Dels 13 detinguts, 7 tenen nacionalitat mexicana, 4 espanyola i 2 colombiana. Tots els arrestats menys un han ingressat ja a presó com a presumptes responsables de pertànyer a una organització criminal i delictes contra la salut pública. La investigació es va iniciar arran d'una Ordre Europea d'Investigació emesa per les autoritats judicials franceses i s'ha coordinat a Espanya per part de la Fiscalia Antidroga de l'Audiència Nacional.
Segons ha explicat la Policia Nacional, les autoritats franceses van detectar un contenidor marítim procedent de Mèxic i amb destí final Espanya que transportava 12.700 quilos d'aroma artificial de vainilla en estat líquid.
Des de l’entrada del contenidor a Catalunya, diverses gestions policials van permetre determinar que es transportava droga dissolta en gran quantitat. Fent seguiment es va poder constatar que la mercaderia era emmagatzemada inicialment en una empresa logística situada a una localitat de la província de Barcelona, on va romandre fins que diversos investigadors van retirar la càrrega. Posteriorment, part d'aquesta mercaderia es va traslladar a una nau industrial a la província de Lleida. Era en una finca aïllada a Almenar on els traficants havien muntat un laboratori clandestí per tractar la droga.
La sotsdelegada del govern espanyol a Barcelona i delegada en funcions a Catalunya, Mari-Carmen Garcia-Calvillo, ha destacat que aquesta ha estat una de les majors intervencions de droga sintètica a Espanya i a Europa, en què destaquen uns mètodes "cada vegada més sofisticats en transport i en extracció, així com la capacitat logística del grup criminal".
El comissari en Cap de la Brigada Central d’Estupefaents de la Policia Nacional, Alberto Morales, ha fet valdre la col·laboració de la fiscalia francesa i l'espanyola i ha destacat que l'operació ha estat un "èxit policial", ja que s'ha evitat que les organitzacions mexicanes itinerants a Europa estableixin un "gran laboratori" a Catalunya.
Cuina de la droga i distribució
Segons ha relatat l'inspector en Cap Alejandro Martín, adscrit a la UDYCO (Unitat de droga i crim organitzat), la feina al laboratori un cop arribava la mercaderia era ràpida. En només dos dies i mig, per exemple, cuinaven 800 quilos. El procés, ha detallat, era "simple". En primer lloc, el contingut de les ampolles amb la metamfetamina diluïda s'abocava en unes olles perquè s'evaporés el líquid de vainilla i es barrejaven certs productes químics per purificar i cristal·litzar la droga. Un cop cuinada, s'emmagatzemava en neveres i es refredava per completar el procés de cristal·lització. Posteriorment, es compartimentava en carmanyoles per distribuir-la.
Martín ha explicat que no necessàriament es distribuïa a Catalunya, sinó que es podia repartir a Europa o fins i tot fora del continent, ja que en alguns llocs la metamfetamina es paga "molt cara".
Pel que fa a la ubicació del laboratori a Almenar, la policia ha comentat que podia ser en aquest municipi com un altre, però sí que sostenen que la ubicació s'havia triat perquè estava aïllada però alhora ben connectada, també amb la frontera francesa. A més a més, la policia també creu que haurien pogut prioritzar Espanya en lloc de França per ubicar-se per les facilitats de l'idioma, atès que el càrtel que hi ha al darrere és mexicà. Dels 7 detinguts mexicans, 4 són de Guadalajara, 2 de Jalisco i dos de Sinaloa.
La metamfetamina ja és una realitat, el fentanil una "amenaça"
La Policia Nacional ha apuntat que la quantitat que s'havia introduït de metamfetamina i s'ha retirat és "important". Fa dos anys, es van confiscar en actuacions uns 500 quilos mentre que ara són 2,5 tones. "És una quantitat molt important a nivell europeu", han indicat.
L'inspector en Cap Alejandro Martín ha dit que si bé fa uns anys la metamfetamina era una amenaça a Espanya ja és una realitat. Per contra, preguntat pel fentanil, ha assenyalat taxativament que el fentanil "no ha arribat a Espanya". Amb tot, ha admès que és una amenaça que "és allà, que pot arribar". "Tot arribarà", ha conclòs.