ARA A PORTADA
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Sabadell "No tenim cap caixer automàtic al barri": Sabadell perd un 23% de sucursals bancàries en cinc anys Marta Ordóñez
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Sabadell “Als joves, tot el que ens surt de feina a l’estiu, s’agafa, i punt” Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Esports La crònica més important de la seva vida: Jordi Gil, el sabadellenc que ha posat paraules a la segona estrella d'Espanya Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell Neix un consorci oncològic liderat al Parc Taulí de Sabadell: "Ens situarem al mapa de l'assistència de més alta qualitat" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Una barreja errònia amb un bidó ple d'àcid clorhídric activa l'alerta per risc químic a Santa Perpètua
Santa Perpètua de Mogoda
Una cinquantena de treballadors de l'empresa estan confinats a la planta superior i els tallers pròxims han quedat tallats