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Una barreja errònia amb un bidó ple d'àcid clorhídric activa l'alerta per risc químic a Santa Perpètua

Santa Perpètua de Mogoda

Una cinquantena de treballadors de l'empresa estan confinats a la planta superior i els tallers pròxims han quedat tallats

  • Desplegament a Santa Perpètua per un incident químic en una empresa -
Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 13:38

Ensurt al carrer dels Flassaders de Santa Perpètua, en una empresa del polígon de Santiga. Un dels treballadors d'una empresa de la zona ha fet una barreja errònia en un dipòsit d'uns 30 litres d'àcid clorhídric, que ha provocat un núvol tòxic amb una gran concentració de clor. Segons informen els Bombers de la Generalitat, l'avís ha arribat poc després de dos quarts de dotze. Dues dotacions del cos d'emergències s'han desplaçat en l'indret, a més del SEM i vehicles de Protecció Civil. Una cinquantena de treballadors estan confinats de forma preventiva en una de les plantes superiors de l'edifici. Afortunadament, detallen les veus, no s'han de lamentar ferits, ja que la persona que actuava en el lloc portava mascareta durant l'incident.

Fonts municipals afegeixen que s'han tallat els carrers més pròxims a l'origen del fet. Els efectius treballen per ventilar l'espai i assegurar la zona afectada. Des del consistori remarquen que la situació està controlada i no afecta en cap cas el nucli urbà. Tot i això, s'ha activat el Plaseqcat en fase d'alerta pel succés, que ha obligat a desplegar la unitat especialitzada en riscos químics. La font del bidó ja ha estat retirada a l'exterior i caldrà valorar com es gestiona l'element tòxic.

  • Desplegament a Santa Perpètua per un incident químic en una empresa

 

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