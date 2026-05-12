Santa Perpètua vol fer un pas endavant en matèria mediambiental, posant la lupa en la generació d'energia. Per això, l’Ajuntament ha adjudicat les obres d’implantació de noves instal·lacions fotovoltaiques a nou equipaments municipals per un import de més 620.000 euros. Els treballs s’han adjudicat en dos lots. El primer, a l’empresa Azimut 360 SCCL (360.615,45 euros), que s’encarregarà d’executar els treballs a l’Escola Santa Perpètua (fase 2), Institut Escola Can Filuà, l'edifici dels Serveis Municipals de Manteniment, pista semicoberta i Centre de Futbol Municipal Paco Navarro. El segon lot s’ha adjudicat a Comercial Vallesana de Suministros per un import de 259.994,24 euros. Els equipaments on instal·laran les noves plaques fotovoltaiques són el Pavelló d’Esports, la piscina municipal, l'Escola Bressol L’Espiga i l'Escola Bressol Els Pins.
El president de l’Àrea de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local, Sergi Hernández, sosté que aquest projecte “finalitza una estratègia de transició energètica que vam iniciar fa uns anys i gairebé el cent per cent del sostre d’equipaments municipals disposaran d’instal·lacions d’energia renovables". El govern local assegura que no té constància de cap administració en l'àmbit supramunicipal que assoleixi aquest percentatge. El responsable detalla que les noves instal·lacions fotovoltaiques permetran un estalvi econòmic energètic i també mediambiental amb la reducció d’emissions de CO2. Alhora, han de promoure la constitució de Comunitats Energètiques. El projecte que forma part del Programa d’Inversions 2023-2027 va rebre una subvenció de més de 680.000 euros de la Diputació de Barcelona en el marc del programa Renovables 2030.
El juliol passat, la Junta de Govern Local va aprovar les primeres accions en els edificis públics. "Estem en fase de finalitzar la contractació de l'obra executiva. Les instal·lacions més grans seran d'autoconsum individual, que encaixa amb el que generen. Les més petites tindran un autoconsum col·lectiu, a partir de repartir l'excedent", detalla Jésica Jiménez, regidora de Medi Ambient. La previsió és que les obres estiguin executades a l'estiu i la tramitació administrativa es completi en l'últim trimestre del 2026 per complir amb el termini de la subvenció. L'edil reivindica l'aposta per aquesta estratègia des de fa temps, amb canvis en la il·luminació, la creació de comunitats energètiques d'autoconsum compartit amb el veïnat i altres mesures concretes com la naturalització de patis. La idea en un futur és aprofitar el paratge a tocar del polígon, les Salzies, per impulsar un parc fotovoltaic molt important. La transició cap a una ciutat més sostenible vol agafar velocitat.