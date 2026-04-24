La xarxa d’autobús urbà, a debat a la Bosch i Cardellach

La Fundació Bosch i Cardellach presentarà aquest dimecres 29 d’abril a les 19 h l’estudi que ha fet per millorar el transport urbà de Sabadell. Ho farà la seva seu (c. d’en Font, 1) amb una conferència oberta a tothom que comptarà amb la participació de Marc Taulats, Pau Avellaneda, Jordi Izard, Manel Larrosa i Jordi Llonch, del grup de treball sobre Transport Públic Urbà de la FBC.
La proposta és oberta i vol contribuir al debat sobre el model de transport urbà amb autobús de Sabadell, que actualment gestiona TUS en règim de concessió. Llonch remarca que és l’Ajuntament l’encarregat d’impulsar les millores del servei, i apunta que seria bo que incorporés les propostes que faran en l’estudi de la xarxa d’autobusos que faci el consistori. El sabadellenc explica que “el repte és distribuir més tota la xarxa, de manera que totes les parts de la ciutat hi tinguin millor accés, a part de l’eix central”.
Actualment, i atenent la longitudinalitat del municipi, les principals línies de TUS circulen de nord a sud, pujant pel carrer de Sant Joan i baixant pel Passeig. Un dels objectius de la proposta de la Bosch i Cardellach és que a aproximadament 400 metres de distància tothom tingui una paraada d’autobús urbà. Una altra qüestió que es té en compte és poder augmentar la freqüència de pas perquè el temps màxim d’espera dels usuaris sigui de 15 minuts i, tanmateix, ampliar els horaris, cosa que també dependrà dels recursos de l’Ajuntament.
El grup de treball ha analitzat el model local i han avaluat les experiències de les ciutats de Barcelona i Vitòria per extreure’n conclusions i idees que puguin servir per redefinir el model sabadellenc. “Això va a favor de potenciar el transport públic a la ciutat, en detriment del vehicle privat i endreça tota la ciutat i potser la circulació funcionaria millor”, conclou Jordi Llonch.
L’any 2025 es van registrar 17,7 milions de viatges de TUS, un increment del 5,7% respecte del 2024. Les línies L1, L2 i L3 van sumar més de 5,6 milions de validacions.