Sabadell prova un nou model de contenidors al Poblenou per millorar la recollida de residus

L’Ajuntament de Sabadell ha iniciat una prova pilot al barri del Poblenou amb la instal·lació d’un nou model de contenidors, amb l’objectiu de millorar el sistema de recollida de residus i la integració d’aquests elements a l’espai públic. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha subratllat la importància d’aquesta actuació dins de les polítiques municipals de neteja i reciclatge, remarcant que la gestió dels residus és un dels àmbits amb més inversió i atenció per part del consistori.
La iniciativa contempla la substitució de tots els contenidors del barri per un nou model, amb una inversió de 65.654,27 euros per renovar 64 unitats. Es tracta d’una prova pilot en entorn real per avaluar-ne el funcionament i estudiar una possible extensió a la resta de la ciutat. El Poblenou és el primer barri on s’implanta, i Cifuentes serà el següent dins d’aquest desplegament inicial.
Els nous contenidors han estat dissenyats per millorar l’accessibilitat, reduir l’impacte visual i facilitar-ne l’ús. Són més baixos, amb una imatge uniforme i amb obertures situades a una alçada adequada per a tothom. A més, eliminen elements com els pedals o les palanques, fet que en simplifica l’ús i en millora la higiene. “Volem que la gent toqui com menys millor els contenidors, perquè són un element que evidentment no són agradables de tocar”, ha afirmat l’alcaldessa.
Un altre dels aspectes destacats és la reducció del soroll, especialment en les operacions d’obertura i tancament, així com durant la recollida nocturna. També s’ha treballat en un disseny que facilita les tasques de manteniment i neteja, amb superfícies més llises que eviten l’acumulació de brutícia.
Segons Farrés, la renovació dels contenidors respon també a la necessitat d’actualitzar un element clau del mobiliari urbà, ja que “forma part de la imatge de la ciutat”. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de fer una inversió progressiva i contrastada abans d’estendre el model a tota la ciutat.