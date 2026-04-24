Sabadell

Troben un home que hauria mort robant coure a la zona de vies de la línia R4 de Rodalies

El succés ha provocat demores de més de 20 minuts de mitjana a tot el tram

  • Una usuària de Rodalies, en una estació.
Publicat el 24 d’abril de 2026 a les 09:27
Actualitzat el 24 d’abril de 2026 a les 11:05

La circulació dels trens de Rodalies ha quedat interrompuda a primera hora d'aquest matí a causa de la troballa d'un cadàver a la zona de vies entre Martorell Central i l'Hospitalet de Llobregat. Concretament, a Castellbisbal. Segons informen des del cos de Mossos d'Esquadra, han rebut l'avís al voltant de les 4 h i, presumptament, l'home hauria mort electrocutat. Segons ha pogut saber el Diari, la víctima, d'uns 50 anys, hauria mort mentre robava coure. Aproximadament mitja hora després de la troballa, la circulació s'ha pogut restablir, però des de Rodalies han alertat que els trens poden circular amb demores de 20 minuts de mitjana. Amb tot, asseguren que els trens aniran recuperant "progressivament" les freqüències de pas habituals. 

Diversos usuaris han emès la seva queixa a les xarxes socials per la manca de trens en algunes estacions. Alguns denunciaven una falta d'alternatives per a les persones que necessiten el transport, mentre que altres asseguren que alguns combois no han passat. Segons algun usuari del tren, han passat diversos cotxes en direcció a Terrassa i Manresa, però cap en sentit Barcelona. La línia R4 s'ha vist afectada en diverses ocasions en la darrera setmana i ha generat crispació davant de la constant interrupció o demora del servei. 

