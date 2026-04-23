Sabadell en Comú Podem proposa reformular el model de Sant Jordi a la ciutat

La moció planteja donar més protagonisme a entitats i autors locals i consensuar l’organització de la diada

  Alejandra Sandoval i Joan Mena, regidors del grup Sabadell en Comú Podem a la seva carpa
Publicat el 23 d’abril de 2026 a les 13:23
Actualitzat el 23 d’abril de 2026 a les 14:09

En plena diada de Sant Jordi, el grup municipal de Sabadell en Comú Podem ha presentat una moció centrada en la cultura i el model de celebració de la jornada a la ciutat. La proposta posa el focus en la necessitat de reforçar el paper de les entitats culturals i dels autors locals dins d’una festa que, segons el grup, ha de reflectir millor el teixit cultural sabadellenc.

El regidor Joan Mena ha detallat el contingut de la moció que el grup portarà al proper ple de l’Ajuntament. La proposta planteja la creació d’un espai de treball compartit amb entitats i autors locals per redefinir l’organització de la diada de Sant Jordi. Mena ha assenyalat que “els partits polítics tenim l'espai prioritari de les parades de Sant Jordi” i ha afegit que actualment el disseny de la festa depèn principalment de l’Ajuntament, fet que, segons el grup, hauria de ser més consensuat amb el teixit cultural de la ciutat. Per això, proposen una redistribució dels espais a la Rambla que situï la cultura i les lletres al centre. Tot i que la iniciativa no tindrà efectes immediats per a l’edició d’enguany, el grup defensa començar a treballar de cara al futur perquè el proper Sant Jordi l’organització sigui consensuada i decidida amb la resta d’entitats de la ciutat.

 

Per la seva banda, la portaveu Alejandra Sandoval ha reivindicat el valor comunitari de la diada, destacant que “sempre hem dit que és el dia més bonic de la ciutat”. En aquest sentit, ha remarcat que la cultura és un dret fonamental vinculat a altres drets socials com l’habitatge i unes condicions de vida dignes, insistint que sense estabilitat econòmica i residencial és difícil garantir l’accés ple a la cultura i al pensament crític.

