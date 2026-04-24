Aprendre a gestionar els diners, una assignatura pendent: "Necessiten eines per quan facin el pas a la vida adulta"

Saber llegir una nòmina, entendre un préstec, fer la declaració de la renda o interpretar conceptes com TAE pot semblar, per a molts estudiants, un món llunyà. Però la realitat és que aquestes decisions acaben formant part del dia a dia molt abans del que s’esperen. Ahir, alumnes de l’Institut La Serra van poder fer una primera aproximació amb un taller d’educació financera del programa EFEC, una iniciativa impulsada per l’Institut d’Estudis Financers que, des de 2012, treballa per acostar aquests coneixements a les aules. Actualment, el programa arriba a més del 35% dels centres educatius catalans i impacta cada any en més de 25.000 alumnes, amb la col·laboració de centenars de professionals del sector de diverses empreses.
Un dels voluntaris és Sergio Martínez, que va conduir la sessió a La Serra. “És molt necessari que els alumnes tinguin coneixements financers i eines per moure’s amb seguretat quan facin el pas a la vida adulta”, explica. “Quan no entens les coses, apareix la sensació que et poden enganyar”, apunta. Una percepció que, segons el voluntari, es podria reduir amb més formació i familiaritat amb aquests conceptes. A l’aula de La Serra, alguns alumnes ja tenen clar que voldrien emprendre: “m’agradaria muntar una perruqueria”, comentava un dels alumnes. “Tenen idees, tenen inquietuds, però els falten eines per prendre decisions”, assenyala Martínez.
A l’aula, aquesta necessitat es fa evident. El Santiago, la Marianna, l’Ana Paula i el Joao Paulo, quatre dels estudiants del curs, reconeixen que molts conceptes els eren completament desconeguts fins abans de la sessió. “És important perquè ens ajuda a entendre millor la vida”, resumeixen. Tots quatre asseguren que aquest tipus de tallers són útils perquè els donen eines pràctiques que no acostumen a veure en altres assignatures. Tenen clar a què voldran dedicar-se quan siguin grans –muntar una empresa, endinsar-se en el món de la informàtica o del turisme...– i apunten que aquestes eines “tard o d’hora”, els faran falta.
El programa s’està desplegant en diversos centres de Sabadell. També va passar per l’institut Pau Vila, amb sessions sobre impostos, i hi tornarà la setmana vinent amb un taller d’economia circular. Arribarà igualment a l’institut Les Termes, amb un taller sobre economia verda. Aquests tallers són impartits per professionals del sector economicofinancer de manera altruista i estan supervisats per un comitè assessor format per professors de secundària i representants del Departament d’Educació.