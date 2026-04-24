Sabadell

L’Outlet solidari de Cipo obre les seves portes amb 9.000 peces de roba

L’entitat ha aconseguit reunir 36 proveïdors —més del doble que l’any 2022—, que aporten més de 9.000 peces

Publicat el 24 d’abril de 2026 a les 17:43

Cipo inaugura la 21a edició del seu Outlet solidari a l’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, fins diumenge, una proposta que arriba més forta que mai. L’entitat ha aconseguit reunir 36 proveïdors —més del doble que l’any 2022—, que aporten més de 9.000 peces de roba i complements de primeres marques per a home i dona. “Cada any veiem com més marques i comerços s’interessen per formar part de l’Outlet. No només per donar sortida al seu estoc, sinó perquè entenen el valor social del projecte”, explica Núria Virgili, des de l’entitat. L’augment de col·laboradors va acompanyat d’una implicació creixent del voluntariat. 

Una setantena de persones participen en la recollida i classificació de les peces, la preparació de l’espai i l’atenció al públic. “L’Outlet és un exemple clar de com la suma d’esforços entre empreses, comerços, voluntariat i ciutadania pot generar un impacte real”, assenyala Joan Madaula, president de Cipo. Els fons recaptats es destinaran íntegrament als programes de logopèdia, fisioteràpia i connexió comunitària que impulsa l’entitat, serveis que queden fora de la cartera concertada i que resulten clau per al benestar, l’autonomia i la inclusió dels usuaris.

Notícies recomenades