Desallotjat un bloc ocupat conflictiu després de mesos de seguiment

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a través de la Policia Local i amb la col·laboració dels diferents cossos de seguretat, ha executat aquest dijous el desallotjament d’un bloc d’habitatges situat al carrer de Plana d'en Pipa, que havia estat ocupat de manera il·legal i que genera conflictes. L'edifici havia provocat durant els darrers anys una problemàtica especialment intensa en els darrers mesos. Segons la Policia Local, l’actuació és el resultat de mesos de seguiment, intervencions policials, identificacions i diverses actuacions sobre les persones que ocupaven els immobles, així com detencions, en coordinació amb els diferents serveis municipals implicats, especialment els serveis d’habitatge, serveis socials i serveis jurídics. L'ocupació generava una situació d’inseguretat greu i sostinguda al barri de Centre Vila, especialment per al veïnat més proper.
En el dispositiu han participat la Policia Local de Santa Perpètua, el cos de Mossos d’Esquadra —incloent-hi unitats ARRO— i el Cos Nacional de Policia, amb el suport dels serveis jurídics municipals, l’equip d’habitatge, serveis socials i brigades municipals. El desplegament ha finalitzat amb quatre persones identificades i desallotjades. Una d’aquestes persones ha hagut de ser atesa pels serveis socials municipals amb una assistència temporal.
La Policia Local també ha informat que, arran del control intensiu dut a terme durant la darrera setmana i mitja, així com dels avisos previs, la majoria de les persones que ocupaven els habitatges ja havien abandonat l’immoble abans de la intervenció. Entre les persones ocupants hi havia algunes amb comportaments incívics reiterats i amb antecedents policials, que havien provocat una afectació directa en la convivència i la seguretat de l'indret. Aquesta actuació s’ha pogut dur a terme gràcies a la declaració prèvia de l’immoble com a espai inhabitable per part del consistori, a causa de les circumstàncies en què es trobava. El regidor de Seguretat Ciutadana, Sergi Garcia, ha destacat la coordinació entre cossos policials i serveis municipals i la resposta a una demanda reiterada del veïnat. L’actuació ha permès desocupar la totalitat de la terrassa del bloc i el conjunt del primer pis.