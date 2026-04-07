Nous sensors per mesurar els components de les males olors

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha instal·lat dos nous sensors de detecció de compostos orgànics volàtils (COV) al Pavelló d’Esports i a l’Institut Escola Can Filuà en el marc de l’estudi que realitza la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per conèixer la qualitat de l’aire a Santa Perpètua, la Llagosta i Mollet del Vallès. La iniciativa pretén conèixer la composició, la procedència i les característiques dels episodis de males olors detectats per la ciutadania, motiu de queixes veïnals. A aquests dos sensors cal sumar el que es va ubicar l’any passat al Centre Cívic de La Florida. Pròximament, a més, s’instal·laran dos sensors més a l’edifici de l’Ajuntament i l’Escola la Florida. En total s’establirà una xarxa de quinze sensors, cinc en cada municipi. Els consistoris i la UPC van signar el conveni per iniciar la investigació el maig del 2024 amb un pressupost de gairebé 300.000 euros.\r\n\r\nFonts municipals han explicat que els sensors ja estan en funcionament i poden detectar episodis i agafar mostres per a la seva anàlisi química al laboratori. “Es preveu que el sistema estigui a punt a l’estiu, que és quan hi acostuma a haver més episodis”, assenyalen. Mentrestant, es preveu agafar algunes mostres per saber quins contaminants podem trobar a l’aire. L’Ajuntament demana la col·laboració de la ciutadania si percep males olors i que ho comuniqui mitjançant l’aplicació que envia les dades al Laboratori de medi ambient de la UPC. Concretament, es pot indicar el tipus d’olor, la seva intensitat i la sensació que produeix, és a dir, si és més o menys desagradable. La participació de la ciutadania en la detecció de les olors complementa la informació dels sensors i ajuda a tenir una visió molt més completa dels episodis. \r\n